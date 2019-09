Kőbányát vásárol a megye

A vásár ugyan még nincs nyélbe ütve, de tárgyalások már folynak róla, és a megyei tanács legutóbbi ülésén 66,5 millió lejjel emelte saját utászcégének törzstőkéjét, hogy megnyissa a lehetőséget, amellyel azt is jelezni kívánják, hogy a „gazdálkodó önkormányzat” ideje következik. A kőbánya jelenleg brassói magánszemélyek és cégek tulajdona, működik, engedélyei is rendben vannak, és szerződésekkel is rendelkezik, amelyeket mind át kívánnak venni. A kitermelést azonban korszerűsíteni kell, a haszon reményében bővíteni is szándékoznak a bányát. A cél az, hogy a megyei út- és hídépítő részvénytársaság – amely egy új aszfaltgyártó gépet is beszerezhet a közeljövőben – maga állítsa elő saját anyagszükségletének egy részét, ezenkívül pedig nyilván eladásra is fognak követ fejteni. Az elöljáró emlékeztetett, hogy a térségben elég szép múltja van a kőbányászatnak, a korszerűsítéssel, bővítéssel pedig új munkahelyek jönnek majd létre.