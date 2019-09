Alkotmánybírósághoz fordult a miniszterelnök

Viorica Dăncilă miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány az alkotmánybíróságnál tesz panaszt az államelnökkel kialakult jogi konfliktus miatt. A miniszterelnök szerint az alkotmánybírósági döntések lojális együttműködést írnak elő az állami intézmények között, ezt azonban Iohannis figyelmen kívül hagyja akkor, amikor halogatja az ügyvivő miniszterek kinevezését. Dăncilă kifejtette: Románia az egyensúlyvesztés és bizonytalanság állapotába került, és ezt a helyzetet az államelnök felelőtlen és önző magatartása idézte elő.

Viorica Dăncilă elmondta: a beadványban sérelmezik egyrészt az ügyvivő miniszterek kinevezésének visszautasítását, másrészt a javasolt szociáldemokrata párti miniszterek elutasítását, mert ez továbbra is indoklás nélkül maradt. Az alkotmánybíróság válaszától azt is várják, hogy hosszú távon fektessen le bizonyos szabályokat, mivel nem tesz jót a kormány tevékenységének megbéklyózása. Azt is elmondta: a hétre tervezett kormányrendeleteket nem tudták meghozni, noha bizonyos kérdések nem tűrnek halasztást. „Ez az akadályoztatás oda vezetett, hogy minden napirendi pontot jövő héten kell megtárgyalnunk” – mondta. Hozzátette, továbbra is várja, hogy Iohannis hozzon döntést az ügyvivő minisztereket illetően, bebizonyítva ezáltal, hogy „normális Romániát” óhajt, ahol a kormány rendeltetésszerűen működik.

A kormány tehetetlenségét Eugen Teodorovici pénzügyminiszter is nehezményezte: mivel a kabinet nem teljes, nem ülésezhet és nem bocsáthat ki sürgősségi rendeleteket – mondotta. „Ha – Isten őrizz – ma történik valami katasztrófa, és meg kell oldani egy konkrét helyzetet sürgősségi kormányrendelettel, azt a rendeletet most nem lehet kibocsátani. Mi több, még egy kormányhatározatot sem lehet kiadni, mert a kormány működésképtelen. Sajnos, ez felelőtlenségre vall azok részéről, akik fenntartják a kormány működésképtelenségét” – mondta Teodorovici. A miniszter azt is közölte: a Szociáldemokrata Párt (SZDP) fog döntést hozni arról, hogy a kormányfő kérjen-e parlamenti szavazást a kormány átszervezéséről.

Az SZDP szerint konzultatív jellegű az alkotmánynak az a cikkelye, amely szerint a kormánynak újabb bizalmi szavazást kell kérnie a parlamentben, ha változik a kabinet politikai összetétele – nyilatkozta tegnap Ştefan Oprea üzleti környezetért felelős miniszter. „Az alkotmányban az áll, hogy egy kormánynak akkor kell távoznia, ha átmegy a parlamenten a bizalmatlansági indítvány vagy lemond a miniszterelnök. Más okról én nem olvastam az alkotmányban. Nyilván ott van még a 85-ös cikkely, amely azt mondja, hogy ha valamilyen politikai változás történik, a parlament elé kell állni, de ez csak konzultatív jellegű. Legalábbis nekem ez a véleményem, mert ugye a törvénynek van betűje is és szelleme is. (...) Én így értelmezem, de nem vagyok jogász” – fogalmazott Oprea, aki szerint kizárólag Klaus Iohannis államfő tehető felelőssé azért, hogy megbénult a kormány tevékenysége.

Tegnap délután az államfő sajtónyilatkozatban közölte: nem hajlandó elfogadni a kormányfő által javasolt ideiglenes minisztereket, és felszólította Viorica Dăncilă kormányfőt, mielőbb kérjen támogatást a parlamenttől, hiszen az LDSZ ellenzékbe vonulásával megváltozott a kormány politikai összetétele, így az alkotmány szerint a kabinetnek a parlament támogatását kell kérnie. Iohannis leszögezte, ezt az újabb belpolitikai válságot a Szociáldemokrata Párt idézte elő, és jelezte: nem hajlandó ezt tovább tűrni. Ismét lemondásra szólította fel a kabinetet. Emlékeztetett, hogy két és fél év alatt három kormányt és nyolcvan minisztert cseréltek a szociáldemokraták.