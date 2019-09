A magyar elnökjelölt esélyeiről Tamás Sándor úgy vélekedett: 1996-ban, amikor először állított elnökjelöltet az RMDSZ, azt mondták, akkor lesz magyar elnöke Romániának, amikor az Amerikai Egyesült Államoknak színes bőrű. Utóbbi már megvolt, sőt, újra is választották, itt még várni kell a sikerre, de ettől függetlenül fontos nekünk a jelöltség, mert azt az üzenetet hordozza, hogy bármikor ki tudunk állítani egy olyan embert, aki legalább annyira alkalmas az államfői tisztségre, mint román versenytársai. Az is nagyon fontos, hogy beszélni tud a romániai magyarság helyzetéről, amit a román sajtó újabban agyonhallgat – tette hozzá. Elmondta: az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában program rendezvényeit a magyar közösség nagy érdeklődéssel és tetszéssel fogadta, román részről azonban többnyire azt is kínosan mosolyogva fogadják, hogy a román állam címerét egy magyar ember, Keöpeczi Sebestyén József tervezte. A megyei RMDSZ-elnök szerint a négy évre újraválasztott Por­csalmi Bálint ügyvezető elnök jó kampányfőnök lesz, és annak is örült, hogy Hegedűs Csilla személyében végre szóvivője is van a magyar érdekképviseletnek.

A hatályos román törvények szerint az államfői tisztségre pályázóknak fejenként 200 ezer támogató aláírásra van szükségük ahhoz, hogy indulni tudjanak az elnökválasztáson.