Abból indultak ki, hogy a középiskolai oktatásban a vállalkozói tudáshoz legközelebb álló közgazdaságtan egyetlen tanévre szorul, így rendkívüli igény van a vállalkozás működtetéséhez szükséges ismeretekre – mondta tegnapi sajtótájékoztatóján Kelemen Szilárd ötletgazda. A HÁRIT elnöke fontosnak tartja, hogy az általa vezetett szervezet a fiatalok számára ne csupán kikapcsolódási, szórakozási lehetőségeket nyújtson, hanem gazdasági tudást és információt is. De főleg arra törekednek, hogy közelebb hozzák a résztvevőkhöz azokat az intézményeket – cégbíróság, pénzügy, munkaügy, bankok stb. –, amelyekkel egy vállalkozónak nap mint nap dolga akad.

Ebben segít a program partnereként a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, de több vállalkozót is sikerült bevonni, hogy a fiatalok a mindennapi ügyvitelbe is bepillanthassanak. Édler András kamaraelnök szerint a sokat szidott intézményi bürokrácia is csökkenthető azáltal, hogy a fiatalok betekintést nyernek az intézmények működésébe.

A vállalkozói iskolába szep­tember 25-ig a szervezet Facebook-oldalán található Google-űrlap kitöltésével lehet jelentkezni – vezetett be a technikai részletekbe Gábor Balázs. A HÁRIT gazdasági felelőse szerint középiskolások, de már végzett, akár már vállalkozó, de útkereső fiatalok is jelentkezhetnek a 14–17 óráig zajló elméleti és gyakorlati oktatásra. Ez ugyan nem ingyenes, a résztvevőknek egy nem túl nagy részvételi díjat kell fizetniük (hiszen az a tapasztalat, hogy ami ingyen van, azt a potenciális résztvevők nem veszik komolyan), a középiskolás fiatalok azonban kiválthatják ezt szaktanáruk ajánlólevelével.

A szervezők örömüket fejezték ki, hogy Bartha Vilmos, a Nexxon ügyvezetője idén is elvállalta a mentorszerepet, hiszen így egy olyan helyi cég életébe tudnak betekinteni a résztvevők, amely immár országosan is számontartott. Ugyanakkor több vállalkozói történetet is megismerhetnek a fiatalok, például az Orka cukrászda tulajdonosai jelezték, hogy szívesen elmesélik történetüket. A program egyébként sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi helyszínnel zajlik, újdonságként pedig meglátogatják az épülő Brassó–Vidombák re­pülőteret is.

A legaktívabb résztvevőket díjazzák, a legértékesebb elismerés egy brüsszeli tanulmányút, amelyet Winkler Gyula EP-képviselő ajánlott fel, de – tavalyhoz hasonlóan – egy egyhetes személyi asszisztensi munkát is kap az egyik résztvevő, továbbá szakkönyvek, egyéb díjak találnak majd gazdára, de a szervezők szerint önmagában a program is jelentős díj.

Kérdésre válaszolva a szervezők elmondták: tavaly húszan iratkoztak, ebből tízen be is fejezték a programot, s a hasznosságát az is mutatja, hogy az egyik résztvevő tovább bővítette nyomdaipari vállalkozását, a másik pedig középiskolásként a gazdasági ágazatot választotta szakmájának. Ők egyébként tapasztalataikat megosztják az idei résztvevőkkel.