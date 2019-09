Maximális biztonságra törekednek

Előző írásunk

Az utóbbi időben Romániát állandóan kormányválság réme fenyegeti. Pedig a jelenlegi kormány megtette már kötelességét, mint a mór, és mehetne is. Lehet, hogy nem is kellene helyette másik. A most még éppen csak regnáló kabinet ugyanis már szétosztotta az államkasszában levő pénzt, sőt, még azt is, ami nem volt benne.