Készülnek a kürtőskalács ünnepére

A rendezvényt beharangozó sajtótájékoztatón először a kürtőskalács-fesztivál ötletgazdája, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke szólt az egybegyűltekhez. Kifejtette, hogy kéttípusú nagy rendezvényt szoktak szervezni Székelyföldön: a székely identitást erősítő, valamint a Székelyföldet népszerűsítő rendezvényeket, a kürtőskalács-fesztivál pedig sikeresen összefogja ezt a kettőt. Hangsúlyozta: a kürtőskalács tipikusan székely édesség, melynek még a nevét sem sikerült más nyelvre lefordítani, de amelyet már sok helyen ismernek világszerte. Korábban az általa vezetett intézmény is készített egy szórólapot az édesség népszerűsítésére, ezt 19 nyelvre fordították le. Ez az ügy elsősorban érzelmi kérdés számukra, de gazdasági vonzatai is vannak, hisz ma már mindennapi eledellé vált a kürtőskalács, készítése pedig Székelyföld-szerte mintegy 1000–1500 családnak jelent megélhetést vagy jövedelemkiegészítést.

Az idei fesztiválon is sok különlegességgel találkozhatnak az érdeklődők – tette hozzá –, elkészül például a Kárpát-medence kürtőskalácsa, amelyhez Kovászna, Hargita, Maros és Brassó megye, valamint Kovászna megye testvérmegyéi is biztosítanak egy-egy zsák finomlisztet, ezzel szimbolikusan jelezve a magyar nemzet összetartozását.

A tanácselnök után András Tünde, a budapesti Kürtőskalács Cukrászda vezetője és a budapesti kürtőskalács-fesztivál szervezője szólt a jelenlévőkhöz skype-on. Rövid bemutatásából megtudhattuk, hogy maga is Székelyföldről, Hargita megyéből költözött ki Magyarországra, ahol a Kárpát-medence legsikeresebb, jelenleg több mint egymillió eurós forgalmú kürtőskalács-vállalkozását vezeti. A cégvezető asszony örömét fejezte ki, hogy meghívták őket az „otthoni kürtőskalács-fesztiválra”, ahol rengeteg kürtőskalácsból készült különlegességgel: kürtősfagyival, gubával, grízzel, csapággyal, krémessel, zserbóval, madártejes kürtőskaláccsal, málnás kürtős fondue-vel és más ínyencségekkel várják majd a vendégeket. András Tünde azt is elmondta, hogy miként tavaly is történt, a sepsiszentgyörgyi fesztivál idei győztese részt vehet majd az általuk szervezett budapesti kürtőskalács-fesztiválon.



Édes Székelyföld

Édler András, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, hogy ez a fesztivál két korábbi rendezvénynek, a megyei önkormányzat által szervezett kürtőskalácssütő versenynek, valamint a kereskedelmi kamara Édes Székelyföld mottóval szervezett csokifesztiváljának a sikeres összevonása által valósult meg. Szerinte a kürtőskalács-fesztiválnak jó gazdaságélénkítő hatása is van, előbb-utóbb többen is úgy fogják tervezni a második szeptemberi hétvégéjüket, hogy ide eljuthassanak. „Biztos vagyok benne, hogy a számok is igazolják majd, hogy ez egy sikeres rendezvény mind a résztvevők, mind az árusok szempontjából” – fogalmazott.

Grüman Róbert, a megyei tanács alelnöke a résztvevőkről és a programokról beszélt. Kovászna és Hargita megyéből hét-hét, Maros megyéből pedig egy csapat nevezett be eddig a versenybe, az év legfinomabb székelyföldi kürtőskalácsát pedig idén is zsűri fogja kiválasztani. Ezúttal egy 1784-ből, a zabolai gróf Mikes Mária szakácskönyvéből származó receptet is el kell készíteniük a csapatoknak, ezenkívül megsütik a Kárpát-medencei 2 méter hosszú, fél méter átmérőjű kalácsot, és egy 14 méter hosszú kürtős is készül. Hozzátette: palacsintát, mézeskalácsot, csokoládét és más termékeket is árulnak majd a főtéren, és gyerekfoglalkozások, koncertek, hagyományőrző tevékenységek is várják az érdeklődőket. A gyermekközönségnek szóló magyarországi Kifli együttes mellett fellép a Hit Factory, ByAlex és a Slepp, Pély Barna, a Direcția 5, vasárnap este pedig Vikidál Gyula és Homonyik Sándor jubileumi nagykoncertjére kerül sor.