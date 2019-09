Újabb amerikai bírálat

Az Amerikai Egyesült Államok kész segíteni Romániát minden, a jogállamiságot érintő kérdésben – jelentette ki Gordon Sondland, az USA európai uniós nagykövete, aki tegnap Bukarestben tett látogatást. Mint ismertette, konzultatív jelleggel egy ütemtervet is kidolgoztak, amely azokat az intézkedéseket sorolja fel, amelyek az USA álláspontja szerint erős jogállamot biztosíthatnak.

„Az Amerikai Egyesült Államokat nagyon foglalkoztatja a jogállamiság kérdése, és nem csak a kézenfekvő okokból – éspedig, hogy nem lehet civil társadalomról beszélni jogállam nélkül. Nagyon nehéz kedvező befektetési körülményeket kialakítani egy olyan országban, ahol azok, akik tőkéjüket készülnek kockáztatni, nem tudják, melyek a szabályok, vagy ami még rosszabb: azzal szembesülnek, hogy a ma még érvényes szabályok holnapra megváltoztak, miután már kockáztatták pénzüket. A jogállamiság kulcsfontosságú, és hogy ez mennyire foglalkoztat minket, azt jól példázza, hogy a legfőbb ügyész (William Barr, az USA legfőbb ügyésze – szerk. megj.) meghívta az önök igazságügyi miniszterét, ez is a látogatásom egyik oka: beszélni az Amerikai Egyesült Államokba szóló meghívásról és továbbra is együtt dolgozni vele és csapatával” – mondta Sondland.

A diplomata beszámolója szerint bukaresti vizitjének programpontjai között szerepelt egy találkozó Klaus Iohannis államfővel, Viorica Dăncilă miniszterelnökkel és az igazságügyi miniszterrel is. „Látogatásunk egyik célja segítséget nyújtani bármely, a jogállamot érintő kétértelműséggel kapcsolatban, hogy Románia vendégszeretőbbé váljon nemcsak az amerikai cégekkel, hanem minden nyugati céggel szemben, amelyek következetességet és biztonságot igényelnek a vonatkozó jogszabályok terén” – mondta.

Dragneát kitiltották

Meghatározatlan ideig nem léphet be az Egyesült Államok területére a korrupció miatt börtönbüntetéssel sújtott Liviu Dragnea szociáldemokrata politikus – az intézkedést tegnapi közleményében Mike Pompeo amerikai külügyminiszter jelentette be. „A bejelentett intézkedés erőteljes üzenet arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Államok elkötelezett a korrupció elleni harcban és a jogállamiság fenntartásában Romániában” – fogalmazott közleményében az amerikai diplomácia irányítója. A tiltás érvényes a politikus két gyermekére, Valentin Ștefan Dragneára és Maria Alexandra Dragneára is.