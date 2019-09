Kedden dől el

Az LDSZ törvényhozóinak fele a kormányzásból való teljes kivonulást támogatja, fele azonban nem, így jövő héten derül ki, hány szavazatra számíthatnak a bizalmatlansági indítvány benyújtói az LDSZ részéről. „Az RMDSZ-szel megvolt a tárgyalás, a Pro Romániával szintén. Tárgyalunk a nemzeti kisebbségek képviselőivel is, akiknek fele ígérte, hogy adja voksát, a másik fele nem. De beszélnünk kell még az LDSZ-szel. Személyes megbeszélések is lesznek, és azokkal a törvényhozókkal is, akik elégedetlenek a Szociáldemokrata Párttal és ki akarnak lépni” – mondta a liberális szenátor.