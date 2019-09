Jelentéséből kitűnik, az áfarés – amely annak a fokmérője, hogy mennyi­re hatékonyak az áfabefizetésre és az adószabályoknak való megfelelésre vonatkozó intézkedések az egyes tagállamokban – Romániában volt a legnagyobb, ahol 2017-ben a várt áfabevétel 36 százaléka nem folyt be az államkasszába. Romániát Görögország (34) és Litvánia (25) követte. Az áfarés Svédországban, Luxemburgban és Cipruson volt a legalacsonyabb: ezek az országok a tervezett áfabevételnek csak az 1 százalékától estek el. (MTI)

MÁR CSAK A DILIFLEPNIJE HIÁNYZIK. Szabad ország Románia, bárki jelöltetheti magát függetlenként államelnöknek, és ha sikerül összegyűjtenie a szükséges számú támogató aláírást, neve rá is kerül a szavazócédulára. Legújabb jelöltünk neve pedig sokatmondó: Marian Bătăiosu, vagyis Balhés Marián. Aki megpróbált már beállni a ringbe, ugyanis 2009-ben és 2014-ben is jelentkezett az államfőválasztáson, de egyik alkalommal sem jött össze neki az induláshoz szükséges 200 ezer aláírás. Most ismét próbálkozik, programja is van, és nem is akármilyen! Ebben az áll, hogy Romániának fel kell készülnie az Európai Unió széthullására, mert a közelgő gazdasági válság cafatokra fogja tépni, el is fog tűnni az euró. Ami a NATO-t illeti, az egy rozoga szervezet, és az eljövendő fegyveres konfliktusok bebizonyítják működésképtelenségét. Ezért Romániának meg kell erősítenie a haza védelmi erejét, és fel kell készülnie a harcra Oroszország és európai szövetségesei ellen. Azután Romániát át kell változtatni Isten Országává, Bukarest legyen az Új Jeruzsálem, és persze mindez a régi jó Nagy-Románia határai között! Továbbá: Románia fővárosa költözzön át Târgoviştére, Románia vállalja fel a népek újratérítését a keresztény hitre (ortodox?, katolikus?, egyéb? – erről nem szól az úr), aztán létre kell hozni a Keresztény Világ Államainak Unióját, amelynek kormánya értelemszerűen Bukarestben székel majd. Amúgy Balhés úr személyesen találkozott már Istennel és Sátánnal is... (Főtér)

CARACALBAN ÉLNI VESZÉLYES. A Caracalban történt rémségek az egész országot megdöbbentették, és most egy újabb nyugtalanító hír érkezik az Olt megyei kisvárosból: egy nő azért hívta csütörtökön a 112-es segélyhívó számot, mert arról értesült, hogy fényes nappal elraboltak egy 20 éves lányt: betuszkolták egy gépkocsiba, amely aztán Slatina felé vette az irányt. A rendőrök ezúttal hatékonyak voltak: tíz perc alatt megállították a járművet Piatra Olt városában és véget vetettek a történetnek. Az autóban három férfi és két nő utazott, közülük az egyik állította azt, hogy elrabolták. A Mediafax később ügyészségi forrásokra hivatkozva azt írta, a fiatal lányt azért rabolták el, mert nem akart férjhez menni az egyik férfihoz, aki szintén az autóban utazott. (Főtér)