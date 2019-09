Kulturális műsorral tarkítva testvérvárosi szerződést kötött egymással Székelyudvarhely és Pestszentlőrinc, a szerda délutáni eseményt megelőzően pedig felavatták azt az öt domborműcímert is, amely ezentúl állandó jelleggel látható lesz az udvarhelyi Márton Áron téren.

1941. szeptember 5-én összesen öt címert rögzítettek a falhoz: akkor a főtér, a Patkó teljes felújítására ezer pengőt ajánlott fel Pestszentlőrinc városa. A Patkó belső ívében balról jobbra Udvarhely vármegye, Székelyudvarhely, Magyarország, Erdély és Pestszentlőrinc címere díszítette a teret. A most kiállított reprodukciókat Zavaczki Walter szobrászművész készítette, a megvalósításhoz szükséges összeget pedig Budapest, Soroksár, Budavár és Pestszentlőrinc közösen ajánlotta fel.

Az 1941-beli ünnepségen a Székely Dalegylet Férfikara is közreműködött. Ahogyan akkor, most is velük, az immár 150 éves dalegylettel együtt ünnepelhetett Székelyudvarhely közössége. Az eseményen Gálfi Árpád polgármester kifejtette: több névváltás után ma Márton Áron püspökünk nevét viseli a tér, de „a névtől függetlenül miénk a tér, mert ugyanaz a tér maradt, és mi is ugyanazok maradtunk. Apáink, nagyapáink ugyanezen a téren gyűltek össze ezelőtt 78 esztendővel, hogy az emlékhelyként épült Patkót felavassák. A címereinket, jelképeinket megsemmisítő erők bármilyen erőfeszítésük ellenére sem lesznek képesek egy dologra: a lelkünket soha nem fogják tudni kifosztani” – mondta.

Az ünnepségen többek között Tarlós István is felszólalt. Budapest főpolgármestere hangsúlyozta: a jelképek kifejezik az államot alkotó nemzet azonosságtudatát, vagyis nemcsak állami, de ami több, nemzeti szimbólumok is egyben. A mai ünnep bizonyítja, hogy az anyaországban és határainkon túl élő magyaroknak talán a legfontosabb feladatuk az önazonosság megőrzése, az emlékek ápolása, a közös nyelv megőrzése és a magyar értékek jövőjéről való közös gondolkodás – summázott az elöljáró. Az ünnepség folytatásaként Pestszentlőrinc, illetve Székelyudvarhely városvezetősége a városháza Szent István Termében látta el kézjegyével a testvértelepülési megállapodást.

Kovács Eszter, Székelyhon