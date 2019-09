A veretlen spanyol együttes többet birtokolta a labdát és többet is támadott, míg a románok a védekezésre koncentráltak és ellentámadásokkal próbálkoztak. A Robert Moreno irányította spanyolok jobb oldali beadások után többször is veszélyeztettek, azonban Ciprian Tătărușanu a 29. percig megóvta kapuját a góltól. Ekkor azonban Ciprian Deac rálépett Dani Ceballos lábára a tizenhatos vonalon belül, Deniz Aytekin játékvezető pedig tizenegyest ítélt, amit Sergio Ramos értékesített (0–1). A spanyol csapat letámadásokkal hozta nehéz helyzetbe a házigazdákat, a vendégek több ízben is könnyen labdát szereztek, újabb gólt azonban nem tudtak rúgni. A román válogatott ritkán jutott az ellenfél térfelére, többnyire távoli lövésekkel próbálkoztak, melyek nem találták el a kaput.

A spanyolok a második félidőt is jól kezdték, a 47. percben megduplázták előnyüket: egy kiváló támadás végén Paco Alcácer közelről a hálóba gurított (0–2). A román válogatott nem sokkal később váratlanul szépített, az 59. percben egy jobboldali beadást George Pușcaș vissza­fejelt a kapu elé, a csereként beálló Florin Andone pedig Kepa Arrizabalaga mellett a hálóba bólintott (1–2). A spanyolok a 79. perctől emberhátrányba kerültek, így a románok nagyobb területen támadhattak, de hatékony védelmének és Arrizabalaga bravúros védéseinek köszönhetően Spanyolország továbbra is százszázalékos, Románia pedig az F-csoport 4. helyére csúszott. A román válogatott vasárnap 19 órától Málta ellen lép pályára a Nemzeti Arénában.

Kikapott a magyar csapat

A magyar labdarúgó-válogatott 2–1-re kikapott Montenegró vendégeként barátságos mérkőzésen Podgoricában. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata már a 2. percben vezetést szerzett Holender Filip találatával, aki először volt eredményes a nemzeti együttesben. A házigazdák a 32. percben Nebojša Kosović révén egyenlítettek, majd a győztes találatukat a 75. percben Stefan Mugoša szerezte tizenegyesből.

A magyarok három újoncot avattak a kezdő Gazdag Dániel, valamint a csereként pályára lépő Ferenczi János és Sigér Dávid révén, utóbbi lett az ezredik játékos, aki pályára lépett a nemzeti együttesben. A magyar válogatott továbbra is nyeretlen Montenegró ellen: egy döntetlen mellett másodszor kapott ki. A magyar csapat hétfőn 21.45-től a szlovák válogatottat fogadja a Groupama Arénában.

További eredmények, 5. játéknap: * D-csoport: Írország–Svájc 1–1, Gibraltár–Dánia 0–6 * F-csoport: Norvégia–Málta 2–0, Feröer-szigetek–Svédország 0–4 * G-csoport: Izrael–Észak-Macedónia 1–1 * J-csoport: Örményország–Olaszország 1–3, Finnország–Görögország 1–0, Bosznia-Hercegovina–Liechtenstein 5–0. (miska)