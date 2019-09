Indul az új színházi évad

Bocsárdi László, Radu Afrim, Botos Bálint, Hegymegi Máté rendezők újra dolgoznak a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház társulatával, ezenkívül a színészek önállóan is készítenek új produkciókat, és meghívott előadások is várják a közönséget a most induló 71. évadban, melyről Bocsárdi László igazgatóval beszélgettünk.

Évadnyitó előadás

Bertolt Brecht Koldusoperája (Háromgarasos operája) az utóbbi évek egyik legnagyobb szabású hazai produkciója, mely a Szegedi Szabadtéri Játékokkal együttműködésben készült, és amelyet augusztus 2-án, 3-án és 4-én már láthatott a közönség az Újszegedi Szabadtéri Színpadon. Az előadás rendezője Bocsárdi László, zenei vezetője Incze G. Katalin karmester, a Kolozsvári Magyar Opera korrepetitora. A sepsiszentgyörgyi bemutatót október 8-án tartják a színház nagytermében. Bocsárdi a legfontosabb színházra írt zenei műnek tartja a Koldusoperát, mely ma is rendkívül aktuális, mivel a kapitalizmusról szól. Szerinte a szegedi bemutatón kissé elvesztek az energiák a nagy tér miatt, de bízik benne, hogy itthon erősebb, koncentráltabb lesz az előadás. A produkció erősségeként jelölte meg a szentgyörgyi színészek énekes tehetségét, elmesélte, hogy alig kellett transzponálni a dalokat, ami nagyon ritka egy prózai társulat esetében. Arról is beszélt, hogy rendkívül költséges ma Koldusoperát játszani, melyben teljes zenekar, karmester is közreműködik, ezenkívül a jogdíjak is borsosak. „Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a szegedi felkérés miatt be tudjuk mutatni ezt a darabot” – hangsúlyozta.

Színészek projektjei

A következő bemutató egy Kányádi Sándor-emlékest lesz, melynek címe Az, amit mondani kell. A költő verseiből és gyermekkori történeteiből összeálló előadás a klasszikus próbafolyamattól eltérő módon, a Tamási Áron Színház színészeinek összefogásából született, nem egy rendező irányította produkció.

Pálffy Tibor rendezőként is bemutatkozik az új évadban: a sepsiszentgyörgyi színház színművésze a fiatal orosz drámaíró nemzedék egyik legjelentősebb alakja, Ivan Viripajev Illúziók című művét állítja színpadra. A darab kulcskérdése, hogy mindennapjainkban milyen viszonyokat ápolunk embertársainkkal.

„Én nagyon örvendek az ilyenfajta kezdeményezéseknek, támogatok minden olyan ötletet, melyből jó minőségű produkciók tudnak megszületni. Nálunk van hagyománya az önálló színészi kezdeményezéseknek, Benedek Ágnes, Gajzágó Zsuzsa, Magyarosi Imola, korábban pedig Kolcsár József, Mátray László, Pálffy Tibor, Derzsi Dezső és mások is készítettek egyéni előadásokat, és ezek közül egyiket sem én szorgalmaztam” – nyilatkozta Bocsárdi. Elmondta, hogy a Kányádi-est már régóta készül, ő pedig rendkívüli módon örül neki, mert az ilyen versműsorok manapság fehér hollónak számítanak, Pálffy rendezése pedig a színész-rendező szakos mesterijéhez készül, amit ugyancsak örömmel támogat.

Visszatérő rendezők

Egy sor fiatal rendező dolgozik majd a társulattal, olyanok, akiknek korábbi szentgyörgyi előadásai a színház szempontjából is fontosak voltak, és a közönség is szerette őket – mondta el lapunknak Bocsárdi László. „A Zabigyerek, A nép ellensége, és a Barbárok rendezője is visszatér Sepsiszentgyörgyre az évad második felében. Radu Afrim az egyik legtehetségesebb román rendező, akit nem kell bemutatnom a szentgyörgyieknek, Botos Bálint és Hegymegi Máté pedig lendületes fiatal alkotók, akik mindketten pályájuk felfelé ívelő szakaszában vannak” – fogalmazott a színház vezetője.

Továbbra is műsoron maradnak az elmúlt évadok legsikeresebb produkciói: a Barbárok, A társadalom támaszai, a Sam, avagy felkészülés a családi életre, az Egy zabigyerek kék háttér előtt történetet mesél, az Alice, az Anna legenda, a Norway.today, a Liliom, a Kaisers TV. Ungarn és a Tesztoszteron.

Vendégelőadások

Egyik idei vendégelőadásként a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának Scapin című produkcióját tekintheti meg a közönség Bocsárdi László rendezésében. Moliére darabjának címszerepét ezúttal nem férfi, hanem nő, Márkó Eszter alakítja, aki az idei évadtól a Tamási Áron Színház társulatának tagja: „Scapin a művész és a művészet megtestesítője, és bár a művészetnek nincsen biológiai neme, a művészben mégis benne van az a fajta hihetetlen empátia, ami elsősorban a nőben van meg, aki magában hordozza az új élet születésének lehetőségét is” – indokolta a szokatlan szereposztást Bocsárdi László, aki szerint a főszereplő mellett a teljes szatmári társulatnak fontos szerepe volt abban, hogy Moliére-hez méltó előadás szülessen ebből a szövegből, mely egyszerre magvas és humoros.

A 2019-es évet búcsúztató szilveszteri produkció a budapesti Monarchia Operett előadása. A több mint tíz éve alakult társulat célja, hogy fiatal tehetségekkel, lendületes formában, de a klasszikus értékeket megőrizve népszerűsítse a magyar kultúrát. Gazdag látványvilágú előadásaik nemzetközi színpadokon is sikert arattak már, például Amerikában, Izraelben, Németországban, Oroszországban és Luxemburgban. A szilveszteri előadással kapcsolatosan Bocsárdi így fogalmazott: „Egy fiatalos operettgálára lehet számítani. A korábbi évek szilveszteri kísérletei után most megpróbáljuk azt a nézői réteget is megszólítani, melynek az operett a szíve csücske. Azonban, mivel meghívott előadásról van szó, csak két alkalommal látható ez a produkció.” December folyamán tehát az átlagosnál szabadabb lesz a társulat, így az ünnepek alatt színes lesz a repertoár, több korábbi előadást is megtekinthetnek a Szentgyörgyre hazalátogatók.

Megszűnik a bérletrendszer

Bocsárdi László lapunknak elmondta, hogy az új évadban a Tamási Áron Színház könnyebbé és egyszerűbbé szeretné tenni a színházlátogatást, ezért a kötöttebb formájú bérlet helyett kedvezményes jegyek szélesebb skáláját kínálja a közönségnek. Továbbra is kedvezményes belépést biztosít a színház a nyugdíjasoknak, diákoknak, nagycsaládos igazolvánnyal rendelkezőknek, a vidéken élők pedig csoportos kedvezményes jegyeket válthatnak az előadásokra. A színházi alkotók, szakirányú képzésben részt vevők ezután is igényelhetnek szakmai jegyet.

Bocsárdi szerint az új bérletrendszer működtetése elég sok nehézséggel járt mind a szervezők, mind a közönség szempontjából, ezért döntött úgy a színház, hogy megszünteti a bérleteket. Előzetesen tehát nem kell többször betérnie a nézőnek a szervezőirodába – bérletvásárlás, helyfoglalás céljából –, ha szeretne megnézni egy előadást. A régi, napokhoz kötött bérletrendszert az emberek nagy részének megváltozott munkakörülményei és ennek következményeként a fél házas előadások miatt kellett rugalmasabbá tenni, az új bérletrendszert pedig már csak egy lépés választotta el a mostani döntéstől. Az igazgató szerint így gazdaságosabban lehet előadásokat szervezni, a nézőt pedig semmire nem kötelezi a bérlet: azt néz meg, amit akar, és mindig csak annyi jegyet vásárol, amennyire épp szüksége van. A színházat támogatni szándékozó nézők ebben az évadban is vásárolhatnak mecénás bérletet, mely előzetes helyfoglalást követően továbbra is érvényes a Tamási Áron Színház, az M Studio Mozgásszínház és a Cimborák Bábszínház produkcióira, valamint a meghívott előadásokra is. A mecénás bérletek ára az előző évadokhoz képest nem változik.