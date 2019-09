Vasverők Sepsiszentgyörgyön

Előző írásunk

Bocsárdi László, Radu Afrim, Botos Bálint, Hegymegi Máté rendezők újra dolgoznak a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház társulatával, ezenkívül a színészek önállóan is készítenek új produkciókat, és meghívott előadások is várják a közönséget a most induló 71. évadban, melyről Bocsárdi László igazgatóval beszélgettünk.