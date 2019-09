Támogatják a sportot

Az ülés elején Varga Zoltán főjegyző felhívta a figyelmet, hogy az új közigazgatási kódex értelmében a tanácstagok ülésen való részvétele kötelező, kivéve, ha igazoltan hiányoznak: betegszabadságon vannak, külföldön tartózkodnak, haláleset történt a családban, illetve ha rendkívüli körülmények lépnek elő. Két igazolatlan hiányzás büntetést von maga után.

Miután a megyeháza tulajdonában levő Út- és Hídépítő Rt. törzstőkéjét múlt héten megemelték, tegnap módosították a vállalat költségvetését. Múltkor is döntöttek sporttámogatásról, most is. Ezúttal a sepsiszentgyörgyi Királypingvinek Jégkorong Klubnak 100 ezer és a kézdivásárhelyi Bikák Jégkorong Sportklub Egyesületnek 60 ezer lejt szavaztak meg. Korábban a Sepsi-SIC Sportklub öt szakosztályának a hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel támogatására juttattak 2,7 millió lejt, a Sepsi OSK Sportklub Egyesület második futballcsapatának a IV. ligában való részvételére 150 ezer, a kézdivásárhelyi KSE Sportklub Egyesület teremlabdarúgó-szak­osztályának 150 ezer, kosárlabda-szakosztályának 440 ezer lejt ítéltek meg. Tamás Sándor tanácselnök jelezte, idén mintegy 4 millió lejt fordítottak sportra, az összegbe beleértendő a helyi önkormányzatoknak sportbázisaik felújítására juttatott megyei támogatás is.

A közgyűlés jóváhagyta az uzonkafürdői egykori pionírtábor épületei átadását Bacon község önkormányzatának, mely a helyi közbirtokossággal közösen felújítaná és szabadidőközpontként működtetné azt. Folyik a telek jogi helyzetének tisztázása is.

Utolsó napirendi pontként megszavazták, hogy a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóságban a korábbi rendőrfőnök, a Bukarestbe távozott Liviu Pampu-Romanescu helyét Marius-Daniel Ivașcu megbízott rendőrparancsnok vegye át.