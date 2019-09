Sikeres kovásznai városnapok

Az események sora csütörtök este megindult a Kovásznai Művelődési Központban tartott, La belle musique française című városnapi nyitókoncerttel.

Péntektől már igazi vásári hangulat uralkodott a központban. A Kovászna-patak hídjának két oldalán kaptak helyet a lacikonyhák, ételt-italt kínáló árusok. A református templom felé vezető úton a zsibárusok állították fel sátraikat, a Pokolsár felé a gyerekeknek szánt szórakozási lehetőségek sorakoztak, ugyancsak a kicsiket várták a rendőrséggel szembeni parkolóban is.

A központi parkban az autentikus, népi iparművészethez kötődő kézművesek kaptak helyet, igazi értéket képviselő portékával várva a látogatókat.

A nagyszínpadot a megszokott módon a központi parkoló felső sarkában állították fel. A térre szükség volt, a fellépőknek népes közönséget sikerült megmozgatniuk, a hűvös idő ellenére a késő éjszakákig folytatódtak a bulik.



Ifjúsági programok

A fiatalok – de nem csak – számára a Piliske utcai Papkertben állítottak fel külön színpadot Kult-űr néven. Ezt az állandó programot a kovásznai ifjak szervezete, a FIKOSZ rendezte. A Kult-űr tavaly került be a városnapok programjába, az ötlet egy nagyobb közösségtől, csapattól származott. Nem csak a fiatalok számára akartak újdonságot hozni, a középkorúak, sőt, az idősek korosztályát is megcélozták az előadásokkal, koncertekkel – mondta el érdeklődésünkre Sinka Norbert egyesületi elnök. Tavalyhoz képest nagyot dobbantottak, új helyszínre költözött a rendezvény, de sikerült elhozniuk jeles fellépőket, lemezlovasokat is. Jövőre tovább akarnak lépni, még nagyobb szeletet kívánnak a tortából, nagyobb színpaddal s egy igazán jeles magyarországi és hazai fellépővel.

A Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad idén tizedszer jelentkezett élő szoborparkkal Molnár János rendezésében. Az idei jelenetek a természetrongálás (beleértve a képmutató természetvédőket is), a szeretet, szépség, a bulizás időbeli változásának témaköreit boncolgatták, sokrétű jelzést kívánva adni a világnak, mintegy rámutatva az emberi lét helyes útjára.

A produkcióban tizenhárom diák vett részt. Felkészülésük egy hétig tartott. Fizikailag is megterhelő szoborként 15 percen át mozdulatlanul állni, de a legnagyobb kihívást a nézők felől érkező provokációk jelentik. Mindent megtesznek, hogy mozdulásra bírják a szobrokat, és ebben a törekvésben élen járnak a Diákszínpad régi tagjai, akik igazi próbára teszik ifjabb követőiket. Ezért a belső tartás megőrzése sokkal nagyobb erőfeszítés, mint a fizikai megpróbáltatás, így az esemény rendkívül jó tréning a színészeknek – mondta a rendező.



A Duna-delta világa

Érdekes fotókiállítás volt látható a művelődési ház kiállítótermében, ahol Mikola Zoltán fotóművész A Duna-delta világa című képgyűjteményét csodálhatták meg a látogatók. Négy évvel ezelőtt kezdett fotózni a Duna-deltában, azonnal beleszeretett a környezetbe, azóta többször visszatért az ottani csodálatos természetbe, idén egy profi fotósokból álló csapat tagjaként is. Összességében mintegy hónapos fotózás eredményeként jöhetett létre a tárlat – mondta el érdeklődésünkre a természetfotós. Hozzá kell szokni a deltai fotózáshoz. Első sorban a technikának kell megfelelőnek lennie, de kihívást jelent a mozgó célpontok fényképezése, a csónak kilengése is például. Épp ezért nem tudott állványról fényképezni, kézből tartott géppel örökítette meg a jeleneteket – osztotta meg tapasztalatát Mikola Zoltán.



Főzőverseny

Mint minden évben, a városnapok főzőversenye idén is nagy érdeklődésnek és sikernek örvendett. 12. alkalommal szervezték meg, szokás szerint a városháza, az Asimcov és a Szabadtűzi Lovagrend együttműködésével. Környékbeli csapatok neveztek, de ott volt a pápai tűzoltók csapata is, így a verseny nemzetközi jelleggel is bírt – tudtuk meg Könczei Csabától, a zsűri elnökétől. Minden csapat reményteljes főztökön dolgozott, ám a korábbi évekhez képest több volt a levesféle, de szilvás gombóc, töltött káposzta is terítékre került – mondta a Szabadtűzi Lovagrend étekbírája.



A Katrosa Vadászegyesület csapata vaddisznópörkölt készítésén szorgoskodott. A szakácskötényt öltő erdőjárókat arról faggattuk, hol lőtték a vaddisznót. Hát oldalba’ – jött a vicces válasz, s már folytatták is: lényegében beleszöktették az üstbe. Igaz, kétszer kudarccal jártak, de harmadik alkalommal az üstben pihent meg a süldő. Egyhangúlag mondták: nincs „kanyar” a vaddisznópörköltjükben, hagyományosan készítik, egy kis vörösborral.

Kovászna egyik jeles főzőcsapata a Lányos asszonyok, most replikaként megalakult a Legényes férfiak szakácsegyüttese is. Ők babgulyást főztek csülökkel és kolbásszal, legényes módon, kellő pikantériával. Összedolgoztak a Szabad FűSzerÉszekkel, akik parasztcsorbát készítettek gazdagon, sovány disznóhússal, sok zöldséggel – tudtuk meg Thiesz Jánostól.

A zsűri a higiénia, öltözék, terítési mód, tálalás, hagyományőrzés szempontjai alapján tételenként legtöbb 10–10 pontot ítélhetett oda, az étkek ízét 50 pontos skálán értékelték, így maximum 100 pontot szerezhetett egy-egy csapat. A zsűri döntése alapján nem ítéltek oda I., II. vagy III. díjat, minden csapat a legkiemelkedőbb teljesítményéért kapott részvételi oklevelet vagy a város egykori neves polgárairól elnevezett díjat. A verseny különdíját a pápai tűzoltók szakácsai érdemelték ki.



Tündérvár

A főzőverseny szomszédságában, a Sétatéren állították fel a Tündérvárat, ahol családok, gyerekek kaphatták meg a számukra érdekes kézműves-foglalkozást, szórakozást, vetélkedőt. A városháza felkérésére a Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete vállalta ennek az állandó programnak a lebonyolítását. Péntek délelőtt beszéltünk a vezetővel, akkor több mint ötvenen voltak a Tündérvárban, de elmondása szerint több mint száz család látogatására számítottak. Arra törekednek, hogy főleg családoknak, gyerekeknek biztosítsanak hasznos időtöltést, alkalmat adjanak az együttlétre, a közös élményszerzésre, a kicsikben erősítsék a közösségi életforma iránti érdeklődést – mondta el érdeklődésünkre dr. Fülöp Csaba egyesületi elnök.

A korábbi Tündérvárakban már megszokott lehetőségek mellett idén újdonság volt a babakörhinta, de a piculákkal megfizethető fekete fesztiváltaxi – értsd: egy gumikerekű talicska – szolgáltatásait is igénybe vehették a sietősök. Lehetőség volt fényképes hűtőmágnesek készítésére is – családok, barátok örökíthették meg így a Tündérvárban szerzett élményeiket.



Aranylakodalmasok

A művelődési ház Ignácz Rózsa Termében került sor a több évtizedes házasságukat idén ünneplő párok köszöntésére. A kovásznai közösség, városvezetés nevében Gyerő József polgármester köszöntötte a jubiláló párokat, hosszú, boldog életet kívánva, és azt is, hogy még sok-sok éven keresztül legyenek egymás segítő, szerető társai, ugyanakkor a város aktív tagjai.

50. házassági évfordulójuk alkalmából 15 házaspárt köszöntöttek, két házaspárt a 60., míg egyet a 65. házassági évforduló alkalmából. A legidősebb házastárs a 96. életévét taposó Gheorghe Cojocar.