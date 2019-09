Üzemel a műjégpálya

Péntek óta ismét üzemel a kézdivásárhelyi műjégpálya, a közönségkorcsolyázás is újraindult. A belépőjegyek ára változatlan maradt: gyermekeknek és nyugdíjasoknak (valamint a kisgyermekek kísérőinek) 5, felnőtteknek 10 lej.

Máthé Zsolt, a KSE jégkorongszakosztályának vezetője, valamint Márton Sándor alelnök és pályamenedzser az újdonságokról számolt be. Elmondták: a nagy népszerűségnek örvendő Korisulit október elsején szeretnék újraindítani, ezúttal is mintegy 800–850 iskolásra számítanak, ami azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig majdnem egész délelőtt foglalt lesz a műjégpálya. A Korisulit a négy jégkorongedző váltásban fogja irányítani.

A Hokisuli edzései is elkezdődtek, hétfőn, szerdán és csütörtökön 18–19 óráig zajlanak. Folyamatosan lehet csatlakozni a HC Bikák jégkorongcsapatához, várnak minden 2012 után született fiút vagy lányt. A helyieken kívül gelencei, szentkatolnai és ozsdolai gyermekeket is szeretnének toborozni. A korcsolyatudás nem feltétel, felszerelést biztosítanak. A felnőttbajnokságban a bukaresti Steaua idén is ezen a pályán játssza az „otthoni” mérkőzéseit.