Őszi ifjúsági napok Árkoson

Pénteken kora délután hangos zsivaj töltötte be az árkosi Végh Béniam Kultúrotthon udvarát, éppen számháborúztak a fiatalok, amikor kilátogattunk az Őszi ifjúsági napok helyszínére. Az elnök volt a játékmester, aki mikrofonon rendelkezett a játékszabályokról, irányította a fiatalok vetélkedését, miközben a háttérben gőzölgött a bogrács, és a másnapi faluünnep előkészületei is zajlottak. Elsőként Vajna Ervint kérdeztük az ÁRISZ-ról, ő többnyire a szervezésben szokott segíteni nekik. Mint mondta, több hasznos munkát is végeztek az árkosi fiatalok az elmúlt időszakban: játszóteret újítottak fel, falutakarítást szerveztek, egy leégett ház újjáépítésében segédkeztek, gyűjtöttek egy beteg kislány kórházi kezelésére… Az Őszi ifjúsági napok idén az Árkosi Napok előrendezvénye volt, ezért a fiatalok úgy rendezték be a terepet a kultúrotthon kertjében, hogy az a faluünnepnek is megfelelő legyen: sátrat állítottak, színpadot építettek, feldíszítették a kultúrotthont a szüreti bálra, ahol valamennyien csőszök voltak.

Játékmesteri teendői elvégzése után Ürmösi-Incze Hunor is nyilatkozott lapunknak, elsőként azt hangsúlyozva, hogy ezek a fiatalok már régóta együtt tevékenykednek, de nemcsak dolgoznak, hanem jókat buliznak is: több bált is szerveztek, túráztak, filmet néztek közösen, szurkoltak a helyi focicsapatnak, a lányok felszolgáltak a focimeccseken stb. Tavaly április környékén megkereste őket a Háromszéki Ifjúsági Tanács elnöke, és elmondta, hogy egy ilyen aktív csapat esetében hasznos lenne egyesületet alapítani, így pályázhatnának, és anyagi keretet is biztosíthatnának a tevékenységükhöz. Ürmösi-Incze Hunor a fiatalok egy részének tánctanáraként csak azért ment el az egyesület alakuló ülésére, hogy véleményével támogassa a szervezet létrejöttét, de meglepetésére megválasztották elnöknek.

„Szeretem ezeket a fiatalokat, ezért szívesen vállaltam a megbízatást” – mondta, majd elmesélte, a mostani rendezvény úgy valósult meg, hogy miután kivették a hivatalos okmányt az egyesület megalakulásáról, még aznap éjszaka meg kellett írniuk a pályázatot, mert másnap volt a leadási határidő. Már a legelső pályázatuk si­keres volt, és nagyon örül ennek az eseménynek, mert általa még jobban összekovácsolódik a csapat. Hangsúlyozta, hogy kiépült kapcsolatai révén az alpolgármester sokat segít nekik a különböző programok megszervezésében, hogy azért időzítették éppen erre az időszakra az ifjúsági napokat, mert a faluünnep biztonságot jelentett a rendezvény lebonyolításában. A tánchoz is köze van az ÁRISZ-nak – tette hozzá –, mert a fiatalok egy része tagja az általa vezetett tánccsoportnak, amely a falunapi programban is fellépett.

Az árkosi Őszi ifjúsági napok csapatépítő tevékenységei pénteken ebéd előtt és után is zajlottak, hat órától pedig feldíszítették a kultúrotthont a másnapi szüreti bálra. Este kilenckor a kovásznai Pince Band, utána az árkosi DJ Ernő szórakoztatta a nézőket, felkészítve őket a másnapi faluünnepre.