Azok a gyerekek, akiknek egyik vagy mindkét szülője elhalt, 26. életévük betöltéséig árvasági segélyben részesülnek a nyugdíjpénztártól, de csak addig, amíg tanulmányaikat folytatják. Az árvasági segély – vagy ahogyan nevezik még, az utódnyugdíj – a 16. életév betöltéséig alanyi jogon jár, ez után az életkor után a segély kiutalása a tanulmányok folytatásához kötött. Ha a gyerek betöltötte a 16. életévét, abban a hónapban köteles bemutatni iskolai igazolást a tanulmányok folytatásáról. Amennyiben az illető hónap végéig ezt elmulasztja, a juttatás folyósítását a következő hónap elejétől felfüggesztik.

Minden tanév kezdetén a 16. életévüket betöltött diákok – ideértve a 26 évnél fiatalabb egyetemistákat is – kötelesek bemutatni a tanulmányaik folytatását igazoló dokumentumokat. Középiskolai tanulók esetén az igazolás benyújtásának határideje 2019. szeptember 25. Mivel az egyetemisták esetében ez a határidő nem tartható, ők 2019. szeptember 25-ig igazolás helyett egy saját felelősségre tett nyilatkozatban közlik, hogy a jelen tanévben is folytatják egyetemi tanulmányaikat. A nyilatkozat bemutatása azonban nem mentesíti őket az igazolások beszerzésétől, ezt legkésőbb 2019. október 25-ig kell eljuttatniuk a nyugdíjpénztárhoz. Az igazolásokat eredetiben kell benyújtani, amennyiben azok nem román nyelvűek, hivatalos román nyelvű fordítást is kötelező mellékelni. Az igazolásokhoz és nyilatkozatokhoz mellékelni kell a jogosult személyazonossági igazolványának másolatát és egy nyugdíjszelvényt is.

A tanulmányok folytatását igazoló akták hiányában az árvasági segély folyósítását a nyugdíjpénztár 2019. október 1-jétől felfüggeszti mindaddig, amíg a jogosult helyzete tisztázódik. A nyugdíjpénztár szóvivője szerint évente közel 190 diák mulasztja el megtenni a szükséges lépéseket, csak akkor viszik be a hivatalba az igazolásokat, amikor elmarad a havi juttatás. Az igazolások utólagos bemutatásakor kérelmezni kell a már felfüggesztett juttatások kifizetését is a fentebb említett akták alapján.

A jelenleg érvényben lévő nyugdíjtörvény lehetővé teszi, hogy az árvasági segélyben részesülők jövedelemmel járó szakmai tevékenységet folytassanak annak veszélye nélkül, hogy elveszítsék a segélyt. (-kas)