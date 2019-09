A sepsiszentgyörgyi bringás most is sprintben és keirinben (motorfelvezetéses üldözőverseny) volt érdekelt, előbbit a hatodik helyen fejezte be, utóbbi számban ismét B-döntős volt, és végül a nyolcadik lett a CL2-es kategóriájú megmérettetésen.

– A litván verseny után komoly gyomorproblémával küszködtem, ami miatt nagyon legyengültem. Szerdán és csütörtökön voltam igazán rosszul, de péntekre lassan már jól éreztem magam. Prágában nem volt valami népes a mezőny, de annál erősebb. Sprintben jó időt tekertem a kvalifikációban, és ötödik idővel jutottam tovább, s végül a hatodik helyen zártam. Ez 65 pontot jelentett nekem, s úgy számoltam, hogy 700 pont fölött vagyok, és ebben a számban most már biztosan megvan a tartalékos helyem a világkupára – összegezte a hét végén történteket Szabó Norbert. – Keirinben ismét B-döntőt futottam, amelyen a második helyen haladtam át a célon, és ezzel összességében a nyolcadik helyet és 55 pontot szereztem meg – fűzte hozzá a SIC-es bringás, aki alig várja, hogy hazaérjen, hiszen lassan egy hónapja van úton.

Szabó elmondása szerint lehetett volna jobb is a hétvégi eredménye, de úgy döntött, hogy nem kockáztat sokat, és nem akart elesni sem, továbbá nem ment bele számára necces szituációkba sem. Ennek ellenére gyűlnek a pontjai, és elégedett azzal, hogy sprintben a kvalifikációs teljesítménye jó, és nagyon reménykedik, hogy a soron következő barcelonai hétvégéjét is eredményesen zárja.

Eredmény: * sprint: 1. Hsieh Nien Hsing (tajvani), 2. Marc Jurczyk (német), 3. Olekszandr Moscsonszkij (ukrán), 4. Martin Cechman (cseh), 5. Robin Wagner (cseh), 6. Szabó Norbert * keirin: 1. Marc Jurczyk (német), 2. Martin Cechman (cseh), 3. Olekszandr Moscsonszkij (ukrán)... 8. Szabó Norbert.

Szabó Norbertre most egypár jól megérdemelt pihenőnap vár, majd a hétvégén Spanyolországban versenyez, ahol a 15. Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona – Memorial Miguel Poblet nevet viselő viadalon áll rajthoz. (tibo)