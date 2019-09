A Jászvásár Ralit megelőző két versenyen Szabóék jól teljesítettek az új Ford Fiesta R2T-vel, így nagyon bíztak abban, hogy a moldvai futamon is sikerül jót domborítaniuk és pontozniuk. Mivel ezzel a Forddal nem sok tapasztalatuk volt murván, a háromszéki/kolozsvári páros a verseny előtt azt tűzte ki célul, hogy befejezze a hétvégi megmérettetést, hiszen rengeteg a tanulnivalójuk. A rossz beállítások miatt nem ment jól a pénteki első gyors, amelyet összetettben a 23. helyen zártak. Egy kis hangolás után már sikerült javítaniuk, hiszen feljöttek előbb a 19., majd a 18. helyre, és egyre bátrabban autóztak. A negyedik szakaszon viszont becsúszott egy kis hiba, amelynek következtében fel kellett adniuk a versenyt. Akkor az RC4-es géposztályban a negyedikek, míg a 2FWD-ben a tizedikek voltak. Szabóék mellett további kilenc párosnak nem sikerült befejeznie a futamot.

– Mivel murván kevés tapasztalatunk volt az új autóval, az első gyorsnak rossz beállításokkal vágtunk neki. A második előtt állítottunk ezt-azt a Fordon, és már jobban mentünk, a ritmusunkon is tudtunk emelni. A negyedikben tempósabban autóztunk, s egy balos kanyarba merészebben mentem be, és lesodródtunk az útról. A gázon hagytam a lábam abban a reményben, hogy simán kijövünk az árokból, de az túl mélynek bizonyult, és felborultunk. A radiátor mellett más dolgok is megsérültek a motortérben, és már pénteken feladtuk a Jászvásár Ralit – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó Csongor, aki úgy véli, hogy az autó sérülései miatt kétségessé vált a hónap végén esedékes kolozsvári Transilvania Rallyn való indulás. – Matematikailag még nincs elveszve a címvédés, hiszen még van két verseny ebben az évben. Az autó már szombaton elindult Magyarországra, hogy felkészítsék a kolozsvári futamra, de most még egyelőre kérdéses a kincses városbeli szereplésünk. Innen felállni nem lehetetlen, de nem hiányzott számunkra ez a baleset – tette hozzá a szentgyörgyi pilóta, aki úgy véli, csak abban az esetben kell lemondania a címvédésről, ha nem áll rajhoz Kolozsváron.

A Jászvásár Ralit a Valentin Porcișteanu/Dan Dobre (Citroën C3 R5) kettős nyerte meg, amivel sikerült bezsebelniük idei második győzelmüket a bajnokságban. Az RC4-ben és a kétkerék-meghajtásúaknál (2FWD) egyaránt Mihnea Mureşan (Peugeot 208 R2) nyert.

A román Dunlop ralibajnokság szeptember 27–28-án a kolozsvári Transilvania Rally-val folytatódik. (tibodi)