A harmadik helyen kiemelt magyar női válogatott bronzéremmel zárta az asztaliteniszezők nantes-i csapat Európa-bajnokságát, miután a szombati elődöntőben 3–1-re kikapott a honosított kínai játékosokkal felálló, hetedikként rangsorolt portugáloktól, így nem jutott a fináléba. Legutóbb 2011-ben Gdańskban sikerült a magyar női csapatnak Eb-dobogóra állnia, akkor is harmadik lett.

A szombati meccsen magyar részről nem Póta Georgina, hanem Madarász Dóra vívta az első találkozót, ellenfele a 40 éves, tollszárfogásos technikával játszó Yu Fu volt. Bár a 26 éves magyarnak voltak remek megoldásai, nem tudta megszorongatni a 2016-ban a budapesti kontinensviadalon ezüstérmet szerző játékost, a júniusban Európai Játékok-győztes Yu három szettben nyert.

A második párban a kétszeres kontinensbajnok Póta a nála kilenc évvel fiatalabb, Yuhoz hasonlóan Kínában született, 25 éves Shao Jienivel csapott össze, és a világranglista-helyezések közötti különbség azt vetítette előre, hogy sikerülhet az egyenlítés. A balkezes rivális azonban máshogy gondolta, felszabadultan játszott, nagyszerűen szervált, és ahogy jöttek a pontok, egyre inkább eksztázisba került. Póta ugyan próbált nyugodt maradni, de végül négy szettben alulmaradt, a magyar válogatott pedig nagyon távol került a döntőtől.

Pergel Szandra Leila Oliveira ellen visszahozta a reményeket, nem is okozott csalódást. Bár az első játszma szoros küzdelem után az ellenfélé lett, a folytatásban a 30 éves, balkezes játékos tudásával ellensúlyozta Oliveira lelkesedését és sikerült szépítenie. Következett a két éljátékos összecsapása, Yu Fu és Póta csatája. A magyar asztaliteniszező ezúttal is csak egy szettet tudott nyerni, Yu pedig magabiztosan menetelt a győzelem felé, amelyet végül megérdemelten meg is szerzett a csapatának.

Mindkét nemnél 24 csapat vett részt a franciaországi kontinensviadalon, a nyolc-nyolc csoportból csak az első helyezettek jutottak a kieséses szakaszba. A magyar férfiválogatott a csoportkör után búcsúzott.

A román női válogatott megvédte címét az Európa-bajnokságon, miután tökéletes teljesítménnyel, öt győzelemmel utasított mindenkit maga mögé, így 1992, 2002, 2005 és 2017 után ötödik alkalommal diadalmaskodott a csapat-kontinensviadalon. A Szőcs Bernadette, Elizabeta Samara és Daniela Dodean összetételű együttes tegnap a döntőben 3–0-ra múlta fölül Portugália csapatát. Románia azon kevés európai gárda közé sorolható, amelyek keretében egyetlen ázsiai származású játékos sem található.