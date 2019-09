Előző írásunk

A Nemes Áron irányította Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub az elmúlt évben öt szakosztállyal működött, és a 31 csoportja több mint 400 tehetséges gyereket foglalkoztatott. A ma megkezdődött 2019/2020-as tanévnek is ugyanekkora létszámmal vágnak neki, az igazgató azt reméli, hogy ebben a szezonban is tudják hozni azt a szintet, mint az előző tanévben, és ha lehetőség van rá, akkor túl is szárnyalják azt. Az előző szezonban a sportiskolás birkózók tizennyolc (ebből három bajnoki cím), az atléták pedig hét dobogós helyezéssel öregbítették az intézmény hírnevét az országban. Ezekről és a Sepsi ISK mindennapos gondjairól az elmúlt hétvégén beszélgettünk Nemes Áronnal, aki úgy véli, hogy a kisstadionbéli létesítményük hiánya miatt csak a gyerekek járnak pórul. Továbbá meg kell említenünk azt a tényt is, hogy az ISK tanulói igyekeznek kivenni részüket a közösségi életből is: szemétszedést szerveztek Sugásfürdő felé, részt vettek az Írisz Ház által szervezett Összefogás napján, emellett volt évzáró kosárlabda-maratonjuk és farsangi korcsolyabulijuk is.