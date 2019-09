A hatszoros US Open-bajnok Serena Williams tizedik US Open-fináléjára készülhetett, legutóbb tavaly jutott el a végjátékig, amikor egy indulatoktól fűtött mérkőzésen kikapott a japán Oszaka Naomitól. A 19 éves kanadai még meg sem született, amikor Serena Williams már US Open-bajnoknak mondhatta magát 1999-ben. Az amerikai az elmúlt három GS-döntőjét ugyanakkor elbukta, és a világranglistán 15. Andreescu mellett szólt az is, hogy legutóbb a Roland Garroson vesztett mérkőzést, illetve hogy idén mind a hét meccsét megnyerte top tízes riválisai ellen.

Williams idegesen kezdett, és két kettős hibával rögtön elbukta az adogatását, amire előzőleg a nyolcaddöntőben volt példa. A New Yorkban eddig két szettet vesztő Andreescu bátor játékkal tartotta a brékelőnyt. Az újabb brék aztán már a szettjébe került az amerikainak, egy kettős hibával ugyanis 44 perc után Andreescu nyerte a nyitójátszmát.

A folytatásban a hazai kedvenc tovább bizonytalankodott, sorra csapta a hálóba a labdákat, és az újabb kettős hibával megint elvesztette a szerváját. Ezúttal viszont sikerült rögtön visszabrékelnie, csakhogy a rendkívül stabil Andreescu ismét lépéselőnybe került. A Torontóban élő teniszező 4:1-nél is elvette Williams adogatását, aki ekkor már megroppanni látszott, és kétségbeesett arccal járkált a labdamenetek között. A folytatásban a kanadai meccslabdáról váratlanul elvesztette az adogatását, nagy fordulat következett, és a hullámvölgyből kilábaló amerikai 5:5-re felzárkózott. A kanadai játékos komoly küzdelem árán ekkor már hozta a szerváját, majd fogadóként a harmadik mérkőzéslabdáját értékesítve nyert. A találkozó 1 óra 40 percig tartott.