A kőbe faragott címer egy, a tetőből kiugró oromfalon van, ami az utcáról nehezen látható. Már István iskolaigazgató elmondta: eddig csak pozitív reakciókat kaptak a visszaállítással kapcsolatosan, de számítanak arra, hogy lesznek ellenséges megnyilvánulások is. A mai líceum régi szárnya eleve tanodának épült, és már nagyon megérett a tatarozásra. A város iskolái az önkormányzat tulajdonában vannak, a munkálatokat a városháza végeztette el.

A főépület a felújítás során eredeti alakját nyerte vissza – felelte megkeresésünkre Sztakics Éva alpolgármester. Hozzátette: minden engedélyt beszereztek, történelmi tanulmányt is készíttettek, mielőtt belevágtak. A címer a múlt század elején készült fényképeken is látható, a városvezetésnek pedig kötelessége az épület eredeti állapotának visszaállítása. A Lábas Házon például osztrák császári címer van, mert az eredetileg is ott volt – magyarázta. Azt is elmondta: ezúttal csak a Mikes régi épületszárnyát újíttatták fel, a cél az volt, hogy tanévkezdésre elkészüljön, és ez sikerült is.

Magyarország ún. kiscímere, mely megegyezik a mai államcímerrel – tehát nem a birodalmi jellegre utaló középcímer – a két világháború között tűnt el az iskola homlokzatáról, előbb ablakot vágtak a helyére, majd az egész kiugró oromfalat átalakították – közölte Szekeres Attila István heraldikus, lapunk munkatársa, aki szerint most ismét úgy néz ki az oromfal és a címermű – Baróti Hunor munkája –, mint annak idején.