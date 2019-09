A mai program: 10 órától az Áprily Lajos Főgimnázium dísztermében mesés-zenés hangszerbemutató Szabó Enikő színművésszel, Ádám Rebeka és Varga Nándor zenepedagógussal; 11 órától az iskola tornatermében Kangatraining (nyílt óra) – szülés utáni regeneráló torna Mártis Noémivel; 17 órától a Patria stúdiótermében Dósa Zoltán pszichológus, prózaíró Korai megomlás című kötetének bemutatója; a Coresi szabadidő- és bevásárlóközpont Cinema One mozijában Magyar mozinap: 18 órától A Pál utcai fiúk, 20 órától Valami Amerika 3.; 19 órától a Patria nagytermében Snaps Vocal-Band – Swinging Snaps (szvingkoncert).

Szerdán: 10 órától mesés-zenés hangszerbemutató Szabó Enikő színművésszel, Ádám Rebeka és Varga Nándor zenepedagógussal a 2-es Számú Általános Iskolában; 18 órától beszélgetés Béres Ildikó kárpátaljai színésszel, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának tagjával, illetve Kárpát-medencei borkóstoló és borvásár az Unitárius Gyülekezeti Központban; 16.30-tól magyar mozinap a brassói Coresi szabadidő- és bevásárlóközpont Cinema One mozijában: Vízipók magyar gyermekfilm.

Színház

A SZÉKELYUDVARHELYI TOMCSA SÁNDOR SZÍNHÁZ ősbemutatója, a Hatházi András Kovács János meghal című szövege alapján készített előadás látható ma 20 órától Zakariás Zalán rendezésében Sepsiszentgyörgyön a Fapados Kultúr Caféban (Csíki utca 47. szám). Jelen lesz Hatházi András, a darab szerzője is. Az előadást kötetlen beszélgetés követi a szerzővel és az alkotókkal. A helyek (10 lej/személy) száma korlátozott, a részvételhez helyfoglalás szükséges a 0755 409 319-es telefonon.

BEMUTATÓ AZ M STUDIÓNÁL. Három bemutatót, turnékat és fesztiválszerepléseket tervez a 2019/2020-as évadra a sepsiszentgyörgyi M Studio, valamint megrendezik a FLOW3 nemzetközi mozgásszínházi fesztivált is novemberben. A Sírunk, nevetünk című produkciót Góbi Rita koreográfiájában szeptember 15-én, vasárnap 19 órától a Háromszék Táncstúdióban mutatja be a társulat. Honlap: m-studio.ro. Jegyek a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon válthatók.

BEMUTATÓ A ROMÁN SZÍNHÁZBAN. A sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház 2019–2020-as évadjának első bemutatóját szeptember 25-én 19 órától tartja a Művész Teremben. Goethe Faustja alapján készült a Faust Family című előadást Nagy Botond rendezte Kali Ágnes és Horváth Benji feldolgozásában. Az előadást 14 éven felüli nézőknek ajánlják. Jegyek vásárolhatóak online a biletmaster.ro honlapon, a kulturális szervezőirodában és a színház jegypénztáránál.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.30-tól A kis kedvencek titkos élete 2. – amerikai animációs kalandfilm, magyarul beszélő; 16.45-től Kalandok a természetben – amerikai animációs családi kalandfilm, románul beszélő; 18.30-tól Rossz versek – magyar vígjáték, dráma, román felirattal; 18.45-tól Az oroszlánkirály – amerikai családi kalandfilm, román felirattal; 20.15-től Az – Második fejezet – amerikai–angol thriller, román felirattal; 21 órától Jó srácok – amerikai vígjáték, magyarul beszélő.Telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

Tanulási technikák

A sepsiszentgyörgyi Amőba Oktatási Központban szeptember 13-án, pénteken egész napos programot szerveznek tanulási technikákkal kapcsolatban. Meghívott Lantos Mihály oktatási szakember, a nagy sikerű Lépéselőny program kidolgozója. A program: 9–15 óráig előadás diákoknak ebédszünettel, 18 órától közönségtalálkozó szülőknek és pedagógusoknak. A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja. A helyek száma korlátozott. Iratkozni a titkárságon naponta 10–17 óráig (telefon: 0267 351 959) vagy interneten.

Ingyenes ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai szerdán 16–17.30-ig Csomortánban az iskolában, 18–19.30-ig Kézdialmáson a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben, és dossziék összeállításában is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.

Röviden

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Nagybaconban, szerdán Magyarhermányban és Kisbaconban a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

DÍSZÍTŐMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek díszítőművészeti szakkör ma 15–18 óráig várja az érdeklődőket a belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774; facebook: @liveartdancestudio.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőséggel küzdőket) és hozzátartozóikat várják ma Sepsiszentgyörgyön 18 és 20 óra között a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as telefonszámon lehet.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától step­aerobik. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. Sepsiszentgyörgyön a Szemerja negyedbeli Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyermekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

MIKÓS VÉNDIÁKOK. A Székely Mikó Kollégium Véndiákjainak Társasága szerdán 18 órától a Székely Mikó Kollégiumban újabb megbeszélést tart, amelyre a 2010 előtt érettségizett évfolyamok véndiákjait várja. A találkozás célja a Társaság felújítása, illetve az őszi mikós rendezvényekbe való bekapcsolódás.

ÉVADNYITÓ A HUMORPINCÉBEN. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában szerdán 18 órától várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót.

ALÁÍRÁS. A Székely Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig gyűjtenek a nemzeti ré­giókért EU-s polgári kezdeményezést támogató aláírásokat.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Bánki Donát utca 5. szám alatti Medicom (telefon: 0267 352 659, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia gyógyszertár teljesít szolgálatot.