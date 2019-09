Franciaországban június 28-án megdőlt az abszolút melegrekord, amikor is az ország déli részén található Hérault megye több pontján is 46 fokot mértek, júliusban pedig a hőmérő higanyszála több nagyvárosban is 40 fok felé emelkedett. Párizsban például július 25-én 42,6 fokot mértek, ami abszolút rekordnak számít. Összességében az ország hatszáz pontján végzett hivatalos mérések egyharmadánál dőlt meg az abszolút melegrekord július végén.

Az 1500 haláleset több mint fele 75 év feletti ember, de minden korosztály érintett, tíz esetben kültéri munkahelyen dolgozó férfi vesztette az életét.

A legtöbb halálos áldozatot követelő nyár 2003-ban volt Franciaországban, amikor is augusztus 4. és 18. között csaknem 15 ezren veszítették életüket a hőség miatt, elsősorban a fővárosban és környékén.