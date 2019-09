Székely gazdák a Bábolnai Gazdanapokon

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesülete segítségével meghívást küldött székelyföldi gazdáknak is. Kovászna és Maros megyéből – együtt más elcsatolt magyarlakta vidékek résztvevőivel – tíz gazda, főként növénytermesztők, mezőgépészek látogathatták meg a kiállítást, falugazdászok vezetésével.

A Bábolnai Gazdanapok súlypontja a mezőgazdasági gépekre, berendezésekre esett, így főként gépforgalmazók, gyártók mutatták be termékeiket. A kiállítás sajátosságát a mozgó gépbemutató jelentette, a látogatók nemcsak álló helyzetben ismerkedhettek a gépekkel, hanem munka közben is felmérhették azok tulajdonságait, teljesítményét. Ugyanakkor a látogatók tesztvezetésre is nevezhettek.

Volt SMARTFARM konferenciasorozat, amelyen a tápanyag-gazdálkodásról, növényvédelmi és öntözési kérdésekről folytak az előadások, megbeszélések.

Hangsúlyt fektettek a precíziós gazdálkodás előnyeinek bemutatására. A lehetőségek ismertetésére gyakorlati bemutatót szerveztek a drónok használatával kapcsolatos tudnivalók népszerűsítésére.

A gazdanapok második napján szakiskolai napot tartottak, ennek keretében szakiskolai tanulók számára mutatták be a mezőgazdasági szakma érdekességeit. A diákok erőgépeket próbálhattak ki, szakmai beszélgetéseket folytathattak a kiállítókkal – így próbálják biztosítani Magyarországon a mezőgazdaság emberi erőforrását.

A kiállítás a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok területén zajlott, így nem hiányoztak a lovasbemutatók, de más, családoknak, gyermekeknek szóló lehetőségekről is gondoskodtak a szervezők.

Dósa József Géza Maros megyei falugazdászt a kiállításon szerzett tapasztalatairól kérdeztük. Számára a bemutatott dróntechnika adta lehetőségek megismerése jelentette a szakmai élményt. Szakemberként úgy értékelte, a drónok használata több szempontból is fontos. Hatékony és olcsó eljárás, megvan a helyi permetezés lehetősége, így gyorsan lehet beavatkozni a problémás pontokon. Sajnos, nem juthatott be a SMARTFARM-konferenciára, habár a program szerint itt érdekes, a mai kihívásokról szóló előadások zajlottak. Dósa elmondta, a Maros megyéből érkezett gazdákat főképp a mezőgazdasági gépek érdekelték, külön figyelmet fordítottak a Magyarországon forgalmazott, vagy ott gyártott kukoricabetakarító asztalokra, s más betakarító adapterekre.

„Fontos volt látni a gyakorlati bemutatók során a talajművelő eszközök talajra gyakorolt hatását, hatékonyan ábrázolták a különböző talajaprózó hatásokat” – mutatott rá a szakember.

A falugazdász viszont sajnálattal mondta: a Bábolnai Gazdanapokon bemutatott gépek, felszerelések, berendezések nagy részét romániai cégek is forgalmazzák, ám a hazai árak meghaladják a magyarországi kereskedőkét.

Háromszékről Csoma Sándor Károly zágoni gazda is tagja volt a székelyföldi delegációnak. Kérdésünkre elmondta, hazai kiállításokon – mint például a bukaresti Indagra – többször vett részt, de a bábolnai kiállítás sokkal nagyobb területen zajlik, nincs zsúfoltság, lehetőség volt a gépek üzem közbeni megtekintésére is, így maga a környezet is sokkal gazdaközelibb volt.

Számára is a kukoricabetakarító asztalok voltak a legérdekesebbek. Háromszéken egyre nagyobb területeken termelnek kukoricát, a hatékony, megfelelő időben zajló betakarításhoz egyelőre elégtelen a meglévő kombájnok kapacitása, ezért számára fontos, hogy mielőbb beszerezhessen egy ilyet a meglévő arató-cséplő gépe mellé.

„Mindenképpen hasznos volt a szakmai út, sok érdekességgel, újdonsággal találkoztam, olyan technológiákat ismerhettem meg, melyekről eddig nem hallottam. Sajnos ezek a technológiák a nagy farmokon, nagy parcellákon használhatók, s kisebb költségeket, nagyobb mennyiségű, jobb minőségű terményt eredményeznek. Ezért lenne fontos itthon is a nagyobb parcellák kialakítása a területek összevonásával, esetleg közös műveléssel” – mondta el érdeklődésünkre.