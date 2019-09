Aszály miatti szabályozások

Az Európai Unió tagállamai több olyan támogatási intézkedést is elfogadtak, amelyekre az aszály miatt tett javaslatot az Európai Bizottság. Céljuk, hogy enyhítsék a mezőgazdasági termelők kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt bekövetkező pénzügyi nehézségeit, és javítsák az állatok számára szükséges takarmány hozzáférhetőségét.

A közelmúltban elfogadott támogatási intézkedések pénzügyi könnyítést jelentenek az európai mezőgazdasági termelőknek és mérsékelik a takarmányhiányt. Az augusztusi megállapodást követően ezt az intézkedéscsomagot hivatalosan szeptemberben fogadják el – írja a magro.hu.

A tagállamok egy bizottsági ülésen állapodtak meg arról, hogy magasabb előleg-igénybevételi lehetőséget, továbbá több kivételes eltérési lehetőséget biztosítanak a mezőgazdasági termelőknek a környezetkímélőbbé tételt szolgáló szabályoktól. Ezek az intézkedések abban segítik a termelőket, hogy elegendő takarmányt tudjanak biztosítani a haszonállataik számára. Az érintett mezőgazdasági termelők a közös agrárpolitika (KAP) keretében teljesített kifizetések nagyobb százalékát kaphatják meg a pénzforgalmuk javítása céljából.

Ez a következőket tartalmazza:

– a közvetlen kifizetéseiknek akár 70 százalékához már október közepéig hozzájutnak

– a vidékfejlesztési kifizetéseik 85 százalékát is megkaphatják, amint hivatalosan elfogadják az intézkedéscsomagot.

A takarmányok hozzáférhetőségének javítására bizonyos szabályoktól való eltéréseket is engedélyeznek majd. Ez az alábbiakat foglalja magában:

– a parlagon hagyott földterületek önálló növénykultúrának vagy ökológiai jelentőségű területnek minősülhetnek, annak ellenére, hogy az állatok legeltetése vagy a betakarítás megtörtént

– köztes kultúrának tiszta kultúra is vethető, ha azt valóban legeltetésre vagy takarmánytermelésre szánják

– a köztes kultúrák esetében alkalmazott nyolchetes minimális állományban tartási időszak lerövidíthető annak érdekében, hogy a szántóföldi termelők az őszi vetésű növényeket minél hamarabb elvethessék. (BG)