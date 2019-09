Az SZNT-elnök tegnap Marosvásárhelyen ismertette, hogy az egymillió aláírás összegyűjtésére szánt egy év első négy hónapja telt el, és elektronikus úton egyelőre csak 20 ezer aláírást sikerült gyűjteni. A papíralapú aláírásokat egyelőre nem összesítették, így ezek száma nem ismert. Izsák Balázs a tájékoztatót követően az MTI-nek kifejtette, hogy ennek ellenére bizakodó, hiszen olyan koncepciót sikerült kialakítani, amely meggyőző és erős a nemzeti régiók lakói számára. Azt is a bizakodásra feljogosító tényezőnek tekintette, hogy az SZNT-nek komoly partnereket sikerült maga mellé állítania. Erdélyben mindhárom magyar párt vállalta az aláírásgyűjtést, Magyarországon a Rákóczi Szövetség, a nemzetközi színtéren az Európai Szabad Szövetséget (EFA) és az Európai Nemzetiségek Föderatív Unióját (FUEN) és a Baszk Nemzeti Pártot említette. Erdélyből 250–300 ezer aláírást szeretnének összegyűjteni.

A Székelyföld autonómiájának napjává nyilvánított október 27-én a hagyományos imavasárnapot és az őrtűzgyújtást is az aláírásgyűjtés szolgálatába szeretnék állítani. A közösségi vezető szerint az EU-nak is érdeke, hogy sikeres legyen ez a polgári kezdeményezés, hiszen Európának sok olyan régiója van, ahol sikeresebbé lehetne tenni az EU-t. Megjegyezte: ilyenek a határon átnyúló régiók, mint például Baszkföld vagy Tirol, és azt is hozzátette, hogy Székelyföldön is megbukott az EU kohéziós politikája. „Az EU abban érdekelt, hogy egyenletesen fejlődjön egész Európa, és hogy minden európai polgár találja meg a boldogulását ott, ahol született. Nem abban érdekelt, hogy a sikertelenebb régiókból az emberek elvándoroljanak és létrejöjjenek hatalmas nagy agglomerátumok” – magyarázta Iszák Balázs.

Egy múlt heti sajtóbeszélgetésen Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke az MTI kérdésére elmondta: a szövetség az idő rövidsége miatt nem kapcsolta össze az államelnökjelölt indulásához szükséges aláírások összegyűjtését a nemzeti régiós polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésével. Ez utóbbira külön kampányt szervez jövő év elején. A szövetség 200 ezer erdélyi támogató aláírás összegyűjtését vállalta.