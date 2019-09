Városon, falun, Háromszék minden óvodájában és iskolájában tegnap ünnepi hangulatban köszöntötték a gyermekeket, kicsiket és nagyokat, pedagógusokat és szülőket. A felszólalók az újrakezdésről, a reményről beszéltek, itt-ott ellenben az is elhangzott: ismét gondokkal kezdődik a tanév. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban kilencvenegy előkészítősnek csengettek be, a tanévnyitón arról is megemlékeztek, hogy ötven évvel ezelőtt született az iskola himnusza, amely tegnap is elhangzott a Dombora Anna vezette iskolakórus előadásában.