Három napig ünnepelt Árkos

Árkosi változások néven foglalható össze Máthé Árpád polgármester és ezt követően Bíró Attila unitárius lelkész köszöntőbeszéde, akik a szép számban összegyűlt közönséget, valamint a három testvértelepülés – Mezőtúr, Magyarbánhegyes és Polány – küldöttségét is köszöntötték. A jelenlevőkhöz mindenképpen a helyi fellépők voltak közelebb: retróslágereket és operettrészleteket mutatott be a marcali Trio 3, élén Árkos szülöttével, Máthé Zsolt Mihály énekessel, aki 1970. június 5-én született, és miként kérésünkre elmondta, a sepsiszentgyörgyi zeneiskola végzettjeként magán-énektanulmányait felnőtt fejjel Magyarországra költözése után végezte Budapesten és Marcaliban. Énektudása legjavát kiváló magánénektanárainak, Máté Ottiliának és Horváth Dianának köszönheti, akik hosszú évekig csiszolták Istentől kapott tehetségét.

Legalább ennyire közel állt mihozzánk Kiss Ernő helyi sport­imádó és makettmester legújabb bemutatója, amelyet az árkosi impozáns faluházáról készített, és melyet – jelképes kis bekapcsoló kulcsával együtt – szülőfaluja önkormányzatának ajándékozott. Kiss Ernő egyébként a ferencvárosi Groupama Aréna makettjének elkészítése (2017) után, 2018-ban az árkosi unitárius vártemplom léptékre szabott kicsinyített mását is összeállította. A kivilágított templommakett érdekességei közé tartozik, hogy a világítás bekapcsolásával azonos időben megszólal a templom híres Kolonics-orgonájának és két műkincs értékű harangjának hangja is. A makett a templomvár északnyugati bástyájába tervezett állandó kiállításon kap majd végleges helyet.

A Szentkereszty család által építtetett községi óvoda és napközi otthon kőfalán láthattuk a helyben lakó Dániel Éva festménykiállítását is, melynek értékes darabjai a már levédett többdimenziós képek. Ugyancsak helyi érték a település régi hagyományai nyomán újraalakult fúvószenekara, melynek karmestere Váncsa Mátyás. Tagjai végzik az ünnepi ébresztőket, ők kísérték zenéjükkel az ÁRISZ szüretibál-behívó felvonulását, ők szervezték meg az ünnep harmadnapjára, vasárnapra a fúvószenekari találkozót, amelyre hat együttes jelentkezett be. Társasági táncokat mutatott be az árkosi kötődésű Barabás Bea a sepsiszentgyörgyi Sánta Mátéval. Márk Attila unitárius énekvezér és művelődéstörténeti szakíró ismertette Pál Jánossal és Gidó Csabával közösen írt, az első világháborús menekülésről szóló könyvét.

A Pince Band-koncert, Zöldi Lilla énekes fellépése, a Delhusa Gjon-koncert és a tábortűz csak ráadás volt.