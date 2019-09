Újra kinyitott a mikóújfalusi orvosi rendelő

A hetvenkét éves Gábor Terézia Parkinson-kórban szenved, jelenleg csak bottal tud járni. Lapunknak elmondta, amíg nem volt orvos a faluban, egy szomszédjával azonos napra foglaltak időpontot egy sepsiszentgyörgyi orvosnál, az illető mindkettőjüknek felíratta a gyógyszert, és ki is váltotta egy megyeközponti patikában, ami nagy segítség volt számára. Az elmúlt egy évben, amióta a helyi családorvos nyugdíjba vonult, Szabó Anna nem iratkozott át máshova, amikor beteg volt, az unokája elvitte egy ismerős orvoshoz Sepsiszentgyörgyre, de annak örvend, hogy nagyobb baja nem volt, ahogy ő mondta, megúszta, ellátták biztosítás nélkül is, most pedig nagy dolognak tartja, hogy végre került orvos a faluba. A málnásfürdői Gyulai Gizella a szomszédos fogászati rendelő előtt várakozott, és jó hírként fogadta, hogy az új mikúójfalusi orvos falujukban is rendelni fog, főként az idősekre gondolva mondta, hogy áldás ez az embereknek. Urszuj Gizella elmondta, testvére súlyos beteg, nem lehet hosszú útra elvinni, de még a helyi rendelőig sem, ezért ő íratja fel a doktor úrhoz, és ő is feliratkozik. A közel nyolcvanéves Varga Katalin arra panaszkodott, az elmúlt időszakban egyszer ment orvoshoz Sepsiszentgyörgyre, aki azonban nagyon goromba volt vele, és nagyon sok pénzre írt fel gyógyszert, pedig szerinte nekik járna ingyenes és kedvezményes is.

A különösebb ceremónia nélküli megnyitón Demeter Ferenc, Mikóújfalu polgármestere elmondta: ha a megyei önkormányzat nem hirdetne évek óta pályázatot a vidéki rendelők felújítására, és idéntől a felszerelésükre is, akkor nem lett volna bátorságuk belefogni a romos épület rendbetételébe, és a lehetőség annyira ösztönzően hatott, hogy a megüresedett családorvosi állást elkezdték minden úton hirdetni, még a Facebookon is. Önerőből ötvenezer lejt költöttek a rendelő felújítására, és előkészítették az iratcsomót, hogy jövőre felszerelésre pályázzanak – mondotta. A polgármester szerencsésnek tartja, hogy az új családorvos felesége laboráns asszisztens, ezért szándékukban áll laboratóriumot is felszerelni, hogy az egyszerűbb vizsgálatokat helyben elvégezhessék. A község vezetője hangsúlyozta, az elmúlt egy év alatt az egészségügyi ellátásban segítették a falu lakosságát azok a környékbeli és megyeközponti orvosok, akik befogadták őket, köszönetét ezúton is kifejezte.

Szotyori Angéla Gizella málnási polgármester hálát mondott azért a jó együttműködésért, ami sok tekintetben jellemzi a két település kapcsolatát, és segítséget ígért. Ha dr. Kovács Attila a községükben is elindítja a rendelést, mindenben igyekszenek segíteni őt. Erről már meg is állapodtak, hetente két nap Málnáson is rendel a Kovács házaspár, az ottani rendelőnél is folytak már munkálatok, a tél beállta előtt a központi fűtést is elkészítik – igérte a községvezető.

Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke szólt arról, hogy elöregedőben van a családorvosi szakma, és amikor öt esztendővel ezelőtt elindították a vidéki rendelők felújítását célzó pályázatot, segítséget kívántak nyújtani a településeknek, hogy jó körülményeket biztosítsanak orvos és páciens számára. Ez részükről 50 százalékos támogatást jelent, a többit a helyi önkormányzatok állják, idéntől pedig a felszerelések beszerzését is támogatják rendelőnként 25 ezer lejjel, erre hét település pályázott.

A tegnapra hirdett rende­lőnyitó nem csak a hivatalosságoknak és a sajtónak szólt, rövid idő alatt szép számban érkeztek a helybeliek, hogy megismerjék az új orvost, többen pedig iratokkal felkészülve jöttek, hogy ott, helyben fel is iratkozzanak.