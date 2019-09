PulzArt7 az alkotás jegyében

Mint írják, mivel a 2019-es év Sepsiszentgyörgyön a Diákok éve, a szervezők olyan programokat igyekeztek a fesztiválra elhozni, amelyek a diákok mozgósítása szempontjából jelentősek, amelyek során a diákok szabadjára engedhetik fantáziájukat, és ily módon közelebb kerülhetnek a kortárs művészetekhez. Bár a pulzArtra tervezett műhelyek több korosztályt is céloznak, idén tán leginkább a fiataloknak szólnak.

A magyarországi S39 Hybrid Design Manufacture BETON elnevezésű workshopja során a résztvevők bekapcsolódnak a betonozás gyakorlati tevékenységeibe, és lehetőségük lesz hazavihető, plasztikus elemek öntésére is. A cél megismerni az anyag sajátosságait, annak felhasználási lehetőségeit, mindezt csapatban, a közös munka örömének feltétele mellett. Egy-egy gyermekeknek és felnőtteknek szóló, 15 fős csoporttal indítják a foglalkozást. Szeptember 19-én, csütörtökön a jelentkezők egy-egy betonöntő, majd szombaton egy-egy zsaluzatbontó, utómunkálatos műhelyen vehetnek részt. A gyermekeknek tartott foglalkozás mindkét alkalommal 10–14, a felnőtteknek szóló pedig 15–19 óráig zajlik. A részvétel regisztrációhoz kötött, teljes áron 100, diákoknak csoporttól függetlenül 50 lejbe kerül. Jelentkezési határidő: szeptember 15. (éjfélig), a gyermekcsoportba a 8 és 14 éves kor közöttieket várják, a jelentkezési űrlap letölthető a rendezvény honlapjáról (pulzart.ro).

Az osztrák Walter Anichhofer színész, rendező és színházpedagógus Ízelítő a bohóclétből (A Taste of Clown) címmel tart műhelymunkát a pulzArt alatt, amelynek során a résztvevők a magukban rejlő bohóc felkutatására vállalkoznak. A háromnapos, szeptember 19–21. között a Kónya Ádám Művelődési Házban sorra kerülő workshop napi 3 órás tevékenységet foglal magában két, maximum 12 személyes csoport számára. A szakmai csoportba az előadóművészet bármely ágazatában (színművészet, bábszínészet, tánc, mozgásszínház) már jártas jelentkezőket várnak, az amatőr csoportba pedig olyan 14 éven felüli érdeklődőket, akik nem feltétlenül rendelkeznek előadói tapasztalattal. Tekintettel arra, hogy a műhelymunka angol nyelven zajlik, alapszintű angolnyelv-tudás szükséges a jelentkezéshez. A részvételi díj 100 lej, kedvezményesen 50 lej, ez a belépőt is tartalmazza a csütörtöki Coulrophobia: két bohóc egy kartonvilágban rekedve című előadásra. A jelentkezési űrlap itt is a fesztivál honlapján található.

A szeptember 21–22-én tartandó Re+Concept dizájntáska-workshop a magyarországi Medence Csoport saját fejlesztése – igaz ez az elkészíthető tárgyakra és az alkotási folyamat menetére egyaránt. A workshop bármilyen összetételű csoport számára biztosít bekapcsolódási lehetőséget, az alkotás örömét, felszabadító érzését úgy garantálva, hogy ehhez semmiféle előzetes gyakorlatra, tudásra, de még különösebb kézügyességre sincs szükség. A workshop során a résztvevők használt reklámmolinókból készítenek majd látványos, praktikus, egyedi dizájntáskákat. A műhely az upcycling (értéknövelő újrahasznosítás – szerk. megj.) szellemét valósítja meg, az újrahasznosítással egyben új, magasabb funkciójú termék jön létre. A műhely mindkét napon 10–16 óráig zajlik, 13 óráig bármikor meg lehet érkezni, egy táska elkészítése körülbelül három órát vesz igénybe. A műhelyen 12 éven felüli diákok vehetnek részt ingyenesen, ám ehhez előzetes regisztráció szükséges. Jelentkezési határidő: szeptember 15. (éjfél), Jelentkezési űrlap a fesztivál honlapján.

Benedek Levente képzőművész tizenöt éve gyűjt plakátokat, szórólapokat, karkötőket, matricákat, fotókat, színház- és koncertjegyeket, tehát mindenféle nyomtatott emléket, amely az útjába kerül. Két éve készít ezekből kollázsokat. A fesztivál ideje alatt naponta 11–17 óráig a Tamási Áron Színház előcsarnokában zajló COLL[AGE] workshop résztvevőit Benedek Levente arra invitálja, hogy vigyék el a foglalkozásra saját papíralapú emlékeik gyűjteményét, amiből aztán az alkotó gyűjteményét is felhasználva saját, hazavihető kollázst készítenek.

A fentiek mellett két személynek lehetősége nyílik betekintést nyerni egy komplex installáció elkészítésének folyamatába is. Kovács Kinga képzőművész ugyanis precíz, türelmes segítőket keres a szeptember 12–16. közötti periódusra, hogy közösen építsék fel sepsiszentgyörgyi egyéni kiállításának két alkotását. Kovács Kinga kiállítása az Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK) szervezésében valósul meg, a megnyitó szeptember 21-én lesz a Lábas Házban. Érdeklődni, jelentkezni a művésznőnél lehet a kovacskinga1987@yahoo.com e-mail-címen. Bővebb információk a pulzart.ro honlapon olvashatók.