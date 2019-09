Elhunyt Hantz Lám Irén

Hantz Lám Irén 1937-ben született Kolozsváron. Édesapja Lám Béla mérnök és író, édesanyja az Oroszországból származó Cassiadi Lilia tanárnő volt. Tanulmányait a kolozsvári Augusteumban, a Református Leánygimnáziumban, majd a Bolyai Tudományegyetemen végezte, ahol 1961 és 1968 között gyakornok volt a Földrajz Tanszéken. Innen politikai okok miatt kellett távoznia. Ezután a kolozsvári Pedagógiai Líceumban, majd a Brassai Sámuel Líceumban tanított.

Hantz Lám Irén gazdag életművet hagyott hátra. Szűkebb értelemben vett szakmai munkássága mellett turisztikai, helytörténeti és irodalomtörténeti köteteket és művészi naptárakat adott ki, valamint számos hazai és külföldi újságcikk szerzője volt. Nevéhez fűződik a Torockói-medencéről szóló egyetlen olyan turisztikai kalauz elkészítése, amelyet román és angol nyelvre is lefordítottak, továbbá a torockói gasztronómiai ritkaságok leírása. Szerkesztője volt egy, a helyi magyar ételekhez kapcsolódó irodalmi művekről szóló kötetnek. Feldolgozta édesapjának, az erdélyi irodalmi élet ismert szereplőjének, Csinszka egykori vőlegényének irodalmi hagyatékát, levelezését. Ebből a munkásságából születtek az Áprily Lajos és Reményik Sándor erdélyi költők életének addig ismeretlen vonatkozásait bemutató kötetei is. A magyar közösség érdekében végzett munkája is jelentős. Ő volt a torockói Tobiás Ház kezdeményezője és vezető kivitelezője, és jelentős szerepe volt a helyi múzeum fejlesztésében is. A kolozsvári Házsongárdi temetőben helyezik örök nyugalomra.