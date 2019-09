Célegyenesben az édes ízek fesztiválja

A sepsiszentgyörgyiek szeretik ezt a rendezvényt, ám nem csak őket, turistákat, látogatókat is várnak a szervezők a város főterére – szögezte le Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, aki úgy vélte, a kürtőskalács ikonikus terméke Székelyföldnek, talán a legismertebb, mely nem csak Erdélyben, országszerte is közkedvelt, hódít a határon túl is, így különleges vonzerőt biztosít a régiónak.

Idén két kategóriában méretkezhetnek meg a csapatok, szombaton az év székelyföldi kürtőskalácsát díjazzák majd, míg vasárnap hagyományos ízvilágú terméket kell a zsűri elé tenni egy 1784-ből származó leírás alapján. Farkas Ferenc, a zsűrit harmadik éve elnöklő mestercukrász elmondta, törekszenek arra, hogy folyamatosan javítsák a pontozási rendszert, hogy a versenymezőnyben valóban a legjobb kürtőst találják meg. Megjegyezte, a csapatoknak ezúttal kicsit nehezebb dolguk lesz, mint korábban, hiszen az általuk készített kürtőst vakkóstolás és egy inkognitóban történő vásárlást követően is értékelik majd.

A több mint két évtizede kürtőskalács-készítéssel foglalkozó Dézsi Márta úgy értékelte, a verseny megszervezése óta jobbnál jobb kürtősök készülnek. Vállalkozásuk, az Oltisz idén is bekapcsolódik a Kárpát-medence kürtőskalácsának elkészítésébe, mely látványos folyamatnak ígérkezik – fűzte hozzá, hiszen a két méter hosszú, ötven centiméter átmérőjű kalács tésztájának elkészítése – mintegy 40 kg lisztből –, dorongra tekerése, sütése komoly feladat, illata viszont belengi majd az egész főteret.

A hagyományos székelyföldi sütemény nem csupán szűk régiónkban közkedvelt – erősítette meg a keddi sajtótájékoztatón a hagyományos, faszenes kürtőskalácssütőket forgalmazó sepsiszentgyörgyi vállalkozás vezetője. Fejér Béla 2014 óta harmincegy országból származó ügyfele részére gyártott és szállított kürtős grilleket, értékesített már mexikói, ausztrál, japán és portugál vásárlóknak, s Amerikából, Indonéziából is érdeklődtek már termékei iránt – mesélte. Családi, háromdorongos grillsütőjük egyébként a fesztivál résztvevői számára is elérhető lesz a rendezvényen kapható tombola nyereményeként.

A gasztroturisztikai fesztivál programját számos kísérőrendezvény színesíti, vasárnap délután mások mellett Sepsiszentgyörgy főterén hallhatjuk majd a Szentegyházi Gyermekfilharmóniát is.