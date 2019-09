Megelégelték a kóbor kutyák garázdálkodását

Rengeteg panasz érkezett a lakosság részéről, a kóbor kutyák zavarják az embereket, gyermekeket, még az iskolai tízórait is ellopják tőlük. Párzási időszakban falkákba verődnek, éjjel feldöntik a kukákat, behatolnak az udvarokra, élősködőket terjesztenek s a közbiztonságra nézve is veszélyt jelentenek. Ezért döntöttek úgy, hogy iskolakezdés előtt próbálnak minél több gazdátlan ebet befogni – mondta Kanyó.

A kutyák főként a faluvégeken, az állomás körzetében, de a roma negyed környékén is tartózkodnak. De az ott élők is megelégelték jelenlétüket, tegnap két gyerek örömmel mondta: nicsak, befogták azt a rossz kutyát, amelyik az állomásnál megharapta őket.

Az alpolgármester kihangsúlyozta: az akciót folytatják, de bíznak abban is, hogy a lakosság megérti, felelősséget kell vállalniuk a kutyák vonatkozásában, a házi kedvenceket, házőrzőket a kapun belül kell tartsák, nem engedhetik felügyelet nélkül az utcákra.

A befogott ebek a szépmezei kutyamenhelyre kerülnek, a megfigyelési periódus után ivartalanítják, beoltják őket, majd mikrocsippel jelölik meg. Az agresszív egyedek szocializálásával is foglalkoznak. A procedúra után a kutyák örökbe fogadhatók. Ha az utcán olyan ebet fognak be, mely már meg van jelölve csippel, és szerepel a hivatalos nyilvántartásokban is, akkor felkutatják gazdáját, aki 70 lejes visszaváltási díj és napi hatlejes tartási illeték kifizetése után hazaviheti kutyáját.

Kanyó elmondta, a kutyák nagyon szaporák, egy pár leszármazottjainak száma – beleértve az utódok által világra hozott kutyákat is – három év alatt elérheti a 150 egyedet.