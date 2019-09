Előrehozott választások kiírása érdekében javasol paktumot az államelnöknek, a Nemzeti Liberális Pártnak (NLP), az RMDSZ-nek, a kisebbségek parlamenti frakciójának, a Pro Románia Pártnak és a Liberálisok és Demokraták Szövetségének (LDSZ) a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) és a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) alkotta koalíció – jelentette be Dan Barna MRSZ-elnök.

Barna szerint a Szociáldemokrata Pártnak már nincs legitimitása, nincs többsége a parlamentben, amely feljogosítaná, hogy egy Romániát egy helyben tartó, mérgező kormányt fenntartson. Emiatt az USR–PLUS Szövetség egy paktum megkötését javasolja a jelenleg releváns politikai tényezőknek, amelyben vállalják, hogy 2020. június 6-án, a helyhatósági választásokkal egy időben előre hozott parlamenti választásokat íratnak ki. „Parlamenti képviselőink, 261 szenátor és képviselő, kötelezik magukat, hogy megtegyék az előrehozott választások kiírásához szükséges lépéseket” – fogalmazott a politikus. Az egyezség értelmében az aláírók azt is vállalják, hogy megszavazzák a kormány ellen benyújtandó bizalmatlansági indítványt. „Románia elnöke vállalja, hogy a parlament elé terjeszt két beiktatási javaslatot, a paktumot aláíró alakulatok parlamenti képviselői pedig vállalják, hogy mindkét javaslatot elutasítják” – írja elő a tervezet. Dan Barna cáfolta, hogy lehetetlen előrehozott választásokat kiírni, bár az eljárás valóban bonyolult és nehézkes.

Dacian Cioloş, a PLUS elnöke a maga során kijelentette, a paktum „jelenti az egyetlen logikus és életképes megoldást a politikai válság felszámolására”. Cioloş szerint nemcsak a politika van válságban, hanem az állam is, mivel egy érdekcsoport tartja kézben, ezt pedig meg kell szüntetni. „Mi készen állunk kormányra lépni, de ehhez szükségünk van a szavazás biztosította legitimitásra és egy kényelmes többségre” – mondta. Szerinte azonnal be kell nyújtani a bizalmatlansági indítványt, mihelyt a szükséges számú aláírás összegyűl.