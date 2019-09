A Bukaresti Törvényszék az általuk indított perben elfogadta a szervezet érveit, és a javukra döntött. A szervezet azt akarta elérni, hogy a csíkszeredai utcanévtáblák mindegyikén elöl szerepeljen a román megnevezés és utána a magyar – ez a nyelvi sorrend ugyanis jelenleg nagyrészt fordítva van. Nem ez volt az első próbálkozásuk, 2013-ban és 2015-ben Hargita megye prefektusához fordultak beadvánnyal, de a táblacsere mindkét alkalommal elmaradt. Tavaly decemberben bírósági eljárást indított az egyesület, miután felszólították a városházát az általuk szükségesnek vélt nyelvi sorrend alkalmazására az utcanévtáblákon. A per illetékességi okok miatt átkerült Csíkszeredából Bukarestbe, ahol megszületett az elsőfokú ítélet, mely szerint olyan táblákat kell kifüggeszteni a városban, amelyeken az utcák nevének román változata a magyar név fölött helyezkedik el. Az előzmény nélküli döntéssel a bíróság egy olyan nyelvi sorrendet is megállapított az utcanévtáblákat illetően, amelyre eddig semmilyen jogszabály nem vonatkozott. Az ítélet így már hivatkozási alapként is felhasználható a későbbi hasonló ügyekben (Székelyhon)

CSODÁVAL HATÁROS. Túlélte a zuhanást az az ötéves kisfiú, aki hétfő délután esett ki egy besztercei tömbház harmadik emeletéről – jelentette a Beszterce-Naszód Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU). A helyszínre egy rohammentőegység érkezett, amely a helyi sürgősségi kórházba szállította a gyermeket. A fiú magánál volt, és látszólag semmilyen életveszélyes sérülést nem szenvedett. A rendőrség nyomozást indított az ügyben. (Krónika)

FELELŐTLENSÉGBŐL JELES. Iaşi szociáldemokrata polgármesterének soha nem kellett a szomszédba mennie egy jó kis hajmeresztő kijelentésért, az elmúlt napokban azonban kicsit messzire gurult a gyógyszere. Az oktatási rendszert folyamatosan bíráló elöljáró egy hétfői tanévkezdő rendezvényen úgy fogalmazott: a romániai szakoktatás annyira gyatra állapotban van, hogy a külföldi építőtelepeken a román vendégmunkások teljesítenek a leggyengébben. Pár nappal korábban egy helyi televíziónak pedig azt nyilatkozta, a fiatal generáció nem a romániai városokat választja, hanem külföldre megy dolgozni, és „látjuk, amint a fiatal és szép lányok közül a legtöbben prostituáltakká válnak, és így lesznek tele a hírek a román kivándorlókkal mindenfelé”. Mihai Chirica egyébként az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál is kiverte a biztosítékot, amikor egy helyi lapnak azt mondta, ha az állam nem fektet be az oktatásba, akkor „majd elárasztanak a kongóiak, a szomáliaiak, a szíriaiak és más, a fáról nemrég lemászott népek, s majd ők lesznek a főnökeink”. Utólag azt mondta, kijelentését csupán metaforának szánta. (Főtér)