Négy együttes – a Dunaújvárosi Acélbikák, a Gyergyói HK, a Brassói Korona és a Csíkszeredai Sportklub – új edzővel vág neki a bajnokságnak. Újabb NHL-es és KHL-es tapasztalattal rendelkező légiósokat is láthatnak a nézők a pályákon a tehetséges fiatalok mellett. „Az új szezonban sok csapat pályázik arra, hogy a 22 év után a trónra került FTC-Telekomot letaszítsa onnan, ennek megfelelően mindenhol komoly erősítések történtek, így megjósolhatatlan a liga végkimenetele” – fogalmazott Szőke Álmos, az Erste Liga elnöke a sorozat szerdai sajtótájékoztatóján. Megemlítette: Győr is bekapcsolódik a magyar jégkorong vérkeringésébe, hiszen az idény során a Fehérvári Titánok csapata 12 hazai találkozóját fogja ott játszani az 1800 fős fehérvári csarnok átadásáig.

Szabados Richárd, a liga alelnöke és a névadó szponzor képviselője kiemelte: a harmadik közös szezont kezdik meg. Az elmúlt idényben a korábbiakhoz képest több mint 30 ezerrel nőtt a nézőszám, és bár idén kevesebb csapat vesz részt a ligában, a cél ugyanaz: még több embert a sportág mellé állítani, még több szurkolót kicsábítani a jégcsarnokokba, a meglévő drukkereket pedig még jobban kiszolgálni. Ebben az idényben a legtehetségesebb, a legsportszerűbb, illetve a magatartásával, hozzáállásával, munkavégzésével legjobb példát mutató játékost is díjazzák majd.

Papp Gábor, a Ferencváros elnökségi tagja leszögezte: a klub célkitűzése a bajnoki cím megvédése és az Erste Liga másodszori megnyerése. Az Újpest szakosztályvezetője, Dömötör Róbert a tavalyi elődöntős szereplés túlszárnyalását fogalmazta meg elvárásként. A legutóbb döntős Csíkszeredánál ismét a fináléba jutás a cél.

Az alapszakasz négy találkozóval rajtol pénteken: a címvédő FTC-Telekom a Gyergyói HK-t látja vendégül, az UTE a Hokiklub Budapesttel játszik, míg a Fehérvári Titánok a Dunaújvárosi Acélbikákkal találkozik. A Schiller-Vasas lesz az első csapat, amely erdélyi túrára indulhat, a brassói Koronával a nyitónapon, a tavalyi döntős Csíkszeredai Sportklubbal másnap játszik majd. Az új idény első derbije lesz az első, tévében is látható mérkőzés: hétfőn az UTE fogadja a címvédő FTC-t. Az M4 Sport minden hétfőn továbbra is közvetít találkozókat a bajnokságból. A mérkőzések jelentős részét hetente péntektől hétfőig bonyolítják majd le, de rendszeresen lesznek hétközi találkozók is. Az év végén pedig, december 26-tól 30-ig, mindennap rendeznek meccseket.

A tervek szerint 2020. január 17-én zárul az alapszakasz, amely során a csapatok négyszer találkoznak egymással, minden együttes kétszer játszik otthon és kétszer idegenben. Az első öt helyezett a középszakasz felső házában, az utolsó öt pedig a középszakasz alsó házában folytatja. Ez az etap 2020. január 21-től február 19-ig tart majd. A rájátszás a negyeddöntővel február 22-én indul.