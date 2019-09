Magyar opera-előadás sikere Tel-Avivban

A nagy tetszést arató előadás a magyar–izraeli diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének harmincadik évfordulója alkalmából rendezett Magyar Kulturális Évad keretében, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kiemelt támogatásával születhetett meg.

Káel Csaba, az előadás rendezője az MTI tudósítójának elmondta, hogy a legsikeresebb magyar operáról van szó, amit a maga korában minden operaház játszott – saját nyelvén, nem németül. „Goldmark Károly halálának századik évfordulójára támasztottuk fel ezt a darabot, és fontos küldetés, hogy be tudtuk mutatni New Yorkban, a Lincoln Centerben és itt, a tel-avivi operában” – hangsúlyozta a rendező. „Nem lepett meg nagyon a hatalmas itteni siker, mert ez egy olyan darab, ami egy kicsit haza is érkezett. Hiszen a téma innen ered, a Biblia varázslatos találkozásából, amikor Sába királynője ideérkezik, Jeruzsálembe” – vélekedett Káel Csaba. „Sokan odajöttek hozzám és mondták, hogy nem is gondolták volna, hogy ilyen nagyszerű szerző Goldmark, hogy ez a darab felveszi a versenyt Verdi Aidájával, a nagyszabású operákkal. Ez is azt bizonyítja, hogy ezeket a fantasztikus értékeinket gondozni kell, nekünk kell megmutatni a világnak, minél több helyen, minél szélesebb rétegeknek, különösen mert Goldmark Károly mindig is magyarnak vallotta magát, zsidósága megőrzésével” – fogalmazott.

Ókovács Szilveszter, az Operaház igazgatója is Tel-Avivba érkezett a társulattal a Magyar Állami Operaház 135 éves történetének első Izrael földjén tett látogatására.

„Azóta, hogy 2014-ben bemutattuk először a Margit-szigeten, majd felújítottuk az Erkel Színházban, mindig is szerettük volna elhozni nemcsak New Yorkba, hanem Izraelbe is a Sábát. Hazahozni, visszahozni ide” – mondta az MTI tudósítójának.