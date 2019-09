Semmittevő állam mindentudó jelölttel

Mindez épp akkor derült ki, amikor megtudtuk, hogy a Lugos–Déva autópálya több mint hároméves késés után 99 százalékban befejezett, harmadik, 21 kilométeres szakaszának átadása a legutóbb kitűzött szeptemberről beláthatatlan időre elhúzódik, és így év végére nem 180, hanem alig 22 kilométernyi (augusztus közepén megnyitott) új autópályánk lesz. Tegyük ehhez hozzá lelassult, rozoga vonatainkat, és azt, hogy évtizedek óta egyetlen új repülőteret sem építettek (a brassói lesz az első, de azt is többet akadályozta, mint segítette Bukarest): egyszerűen lesújtó a végeredmény.

Reménykedni azonban mindig lehet. Ha ennyi csalódás után még lenne bennünk némi derűlátás, mondhatnánk, hogy épp ezen a téren kell nekünk a segítség. Csakhogy az uniós tisztség várományosa Rovana Plumb, akinek jelölését a román kormányfő az utolsó percig titokban tartotta, és aki ellen olyan erkölcsi kifogások merülnek fel, amelyek miatt az Európai Parlament akár el is utasíthatja kinevezését. Ez nem csak neki lesz kínos: Románia megítélésének sem használ, habár ez a Dâmboviţa partján csak akkor téma, amikor az ellenfeleket kell ócsárolni. Viorica Dăncilă két hete még kikérte magának, hogy korruptnak nevezzék a csapatát, most azonban olyan embert javasol, aki ellen csak azért nem indult el a bűnvádi eljárás, mert a parlament nem vonta meg a mentelmi jogát a korrupcióellenes ügyészség kérésére. Szerepét a Belina-ügyben vizsgálták volna, melyben az akkor általa vezetett környezetvédelmi minisztérium rekordgyorsasággal, 17 óra alatt előkészítette a Liviu Dragnea volt SZDP-elnök horgászparadicsomává vált al-dunai sziget átadását. Jó lett volna ezt a tempót másutt, a lakosság számára fontos területeken is tapasztalni.

Rovana Plumbnak lett volna elég alkalma bizonyítani: eddigi pályafutása ugyanis nagyon sikeresnek mondható, habár nem a polgárok szempontjából. A vegyészmérnökből lett szociáldemokrata politikus a korrupcióért kétszer is bebörtönzött Adrian Năstase volt kormányfőtől kezdve bírta minden SZDP-elnök bizalmát, sőt, Victor Ponta lemondása után ideiglenesen, Liviu Dragnea megválasztásáig ő vette át a párt vezetését; utódjával, a mostani kormányfővel is jóban van. És úgy tűnik, mindenhez ért: volt már EP-képviselő, fogyasztóvédelmi főigazgató, környezetvédelmi, munka- és családügyi tárcavezető, sőt, ideiglenesen (két „rendes”, habár szintén rövid mandátumú miniszter között) a szállítási és az oktatási tárcák irányítását is rá bízták. Májustól megint EP-képviselő, előtte azonban az európai alapok lehívásáért felelős miniszer volt. Hogy ezek felhasználásában milyen rosszul áll az ország, az többek között az autópályák építésén is meglátszik. Csak az nem látszik, hogy hol ér véget a román döntéshozók felelőtlensége...