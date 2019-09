Háromszéki bicikliutak építését javasolják

A tanácskozáson Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke házigazdaként üdvözölte a testületet a „kastélyok és kúriák földjén”, és egy kisfilmet mutatott be a térségről. Az elöljáró javasolta, a testület levélben forduljon a bukaresti kormányhoz, kérve, hogy ne akadályozza, hanem segítse az önkormányzatokat az uniós pénzek lehívásában és felhasználásban. Mint említette, tapasztalata szerint ötévente kétszeresére nő a bürokrácia és ezzel együtt a leadandó papírmennyiség. Rossz a közbeszerzési törvény, hiszen arra kényszerülnek, hogy a legolcsóbb ajánlatot fogadják el, ez meg alullicitálások sorozatához vezet és a minőség rovására megy. Számtalanszor kellett megtoldani egy-egy terv költségvetését, mert nem volt elegendő a kialkudott pénz a minőségi véglegesítéshez. Továbbá nincs elég szakember, például műemlékek restaurálása terén sok esetben áll a munka. A Székely Nemzeti Múzeum esetében ötször kellett közbeszerzési eljárást kiírni.

Adrian-Ioan Veștea, Brassó Megye Tanácsának elnöke, a Központi Fejlesztési Régió Tanácsának soros elnöke egyetértett a felvetéssel. Hozzátette, a többi régió tanácsával együtt közösen kell fellépniük annak érdekében, hogy az Európai Unió minden tagállamában egységesen bírálják el a pályázatokat.

Simion Crețu, a Központi Fejlesztési Régió Ügynökségének ügyvezető igazgatója beszámolója előtt a háromszéki köszöntésre reagált. Elmondta, ismertek a székelyföldi kúriák, tőle is kértek útbaigazítást ismerősei, akik üdülés után megelégedetten számoltak be élményeikről. Megjegyzendő, hogy az igazgató helyesen használta románul a Székelyföld kifejezést, Țara Secuiască-ként említette.

Az igazgató ismertette, hogy a 2014–2020 közötti uniós költségvetési időszakra a Regionális Operatív Programban több mint 788 millió euró áll a Központi Fejlesztési Régió rendelkezésére. A kezdetektől idén júliusig 1470 pályázatot adtak le, 597 esetben megkötötték a finanszírozási szerződést 648 millió euró összértékben. További 52 pályázat esetében készen állnak a szerződéskötésre, 311 pályázat elbírálása folyamatban van.

Tamás Sándor újságírói érdeklődésre elmondta, a 2014–2020-as ciklus fele eltelt, amíg Románia megnyitotta a pályázati lehetőségeket, s mint a beszámolóból kiderül, igencsak késésben vannak, hisz még folynak a szerződéskötések, sok helyen a munka még el sem kezdődött.

A tegnapi ülésen a következő, a 2021–2027 közötti uniós költségvetési időszakra való felkészülés is szerepelt. Egyetértettek abban, hogy több pénzforrásra van szükség a turizmus fejlesztésére, ugyanis ez meghatározza a régió gazdasági fejlődését. Henning László, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke javasolta, hogy a prioritások közé vegyék be a kerékpárutak építését is, mert egyre nagyobb igény mutatkozik ezekre.