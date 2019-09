A múlt hét végén befejeződött a Purczell János és a Kossuth Lajos utca korszerűsítése. Mindkét elhanyagolt utca új aszfaltszőnyeget kapott, és a városgazdálkodási szolgálat munkatársai a Purczell utcában betonpiskótákból mindkét oldalon járdát is építettek, a Kossuth utcában kicserélték a régi járdaburkolatot, és a szoborhoz vezető járdaszigetet is felújították.

A Purczell utcában a megyei tulajdonban levő Út- és Hídépítő Rt. alkalmazottjai az utolsó simításokat végzik, a Kossuth utcában már kifestették a gyalogátjárókat és a parkolóhelyeket, illetve facsemetéket ültettek. Amint teljesen leaszfaltozzák a Purczell utcát, szintre emelik az aknatetőket, majd a városháza ebben az utcában is elvégzi a festéseket – tudtuk meg Molnár Corneltől, a városgazdálkodási szolgálat irodavezetőjétől, aki azt is elmondta, hogy egy héten belül a járdát is befejezik. A következő munkapont a Budai Nagy Antal utcában lesz, ahol a megkezdett kockakőlerakást folytatják. Az Achim András utcával kapcsolatosan Bokor Tibor polgármestert is megkérdeztük. Az elöljáró szerint előbb a gáz- és vízvezetékcserét kell megejteni – az nem a városháza feladata –, majd következik az utca és a tömbházakat körbezáró tér felújítása, amire a terv már elkészült.