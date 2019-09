Az új versenytárgyalás megszervezése nem lesz egyszerű: változott a közigazgatási jogszabály, ami miatt a licitről rendelkező tanácshatározatot is újra kell fogalmazni, időbe telik majd a közbeszerzés meghirdetése és lebonyolítása is, így a legjobb esetben is hónapok telnek el, amíg jogilag rendezik a helyzetet. A nyertes cég pedig csak ezt követően fog neki az épület modernizálásának, az első perecet és szendvicset tehát legkorábban tavasszal vásárolhatják meg a tanulók. „Évek óta nem tudunk dűlőre jutni ebben a sokak számára lényeges kérdésben, mert hol a licit egyik résztvevője fellebbez, hol visszalépnek mindketten, hol új tanácshatározat szükséges. Pedig fontos lenne a diákoknak, mert tízóraijukat helyben vásárolhatják meg, a szülőknek, mert tudják, ott nem lehet minden, általuk nem támogatott ételt és hűsítőt megtalálni, és fontos lenne az iskolának is, mert a bérből jövedelemhez jutna, amit a szükségletek fedezésére használhatna fel. A hivatal elkötelezett az ügy megoldása mellett, ezért mindent elkövetünk, hogy még idén kiderüljön, ki fogja működtetni az iskola üzletét” – nyilatkozta Lázár-Kiss Barna András, Barót polgármestere.