Viorica Dăncilă tegnap jelentette be, hogy a környezetvédelmi miniszteri székbe a két hete lemondott Grațiela Gavrilescut ültetné vissza, energiaügyi miniszternek Ion Cupát, a parlamenttel való kapcsolattartásért felelős miniszternek pedig Ștefan Băișanut javasolja. Valamennyien a kormányból két hete kilépett LDSZ parlamenti képviselői, akik elfogadták a miniszterelnök felkérését. A kormányfő bejelentése szerint Grațiela Gavrilescu miniszterelnök-helyettesi tisztséget is viselne a megújuló kabinetben. A javaslatokat a kabinet vezetője elküldte Klaus Iohannis államfőnek. A döntést kommentáló elemzők szerint a miniszterelnök így próbálja elkerülni, hogy a kormány politikai összetételének a megváltozása miatt kelljen a parlament elé állnia egy bizalmi szavazásra.

További három olyan szociáldemokrata párti miniszteri hely betöltésére is javaslatot tett, amelyeket a korábbi lemondások, leváltások nyomán jelenleg ideiglenesen kinevezett miniszterek vezetnek. A belügyminiszteri tárca élére Dan Chirilăt, az oktatásügy élére Camelia Gavrilăt, a gazdasági kérdésekkel foglalkozó miniszterelnök-helyettesi tisztségbe pedig Dan Matei-t javasolta. Dăncilă emlékeztetett, hogy szep­tember 12-én lejár az ügyvivő belügyminiszter, 18-án pedig az ügyvivő tanügyminiszter megbízatása, a gazdasági ügyekkel foglalkozó kormányfőhelyettes széke pedig betöltetlen. „Remélem, Iohannis államfő ezúttal úgy fog viselkedni, mint Románia elnöke, és nem mint az erre a tisztségre pályázó jelölt” – jelentette ki, aki szerint Románia és a román állampolgárok érdekeit a személyes érdekek fölé kell helyezni. Az új miniszterek akkor foglalhatnák el tisztségeiket, ha az államfő elfogadná jelölésüket és letennék az esküt.

A miniszterelnök bejelentését megelőzően Călin Popescu-Tăriceanu, az LDSZ elnöke közölte: Teodor Meleşcanut kizárták a pártból, és megszűnt az alakulat felsőházi frakciója, mert nincs meg a hét, azonos pártlistán megválasztott szenátor. Meleşcanu esetében életbe léptették az LDSZ vezetőbizottságának múlt heti határozatát, amely szerint, ha a párt képviselői közül valaki tisztséget vállal más alakulat támogatásával, elveszti tagságát. Toma Petcu, az LDSZ képviselője, korábbi energiaügyi miniszter szerint Teodor Meleşcanu nem lehet többé párttag, ugyanakkor azt tanácsolta pártbéli kollégái­nak, hogy ne adják fel a tagságukat „múlékony” tisztségekért cserébe.

A miniszterelnök ezen bejelentésekre is reagált, kifejtve: amennyiben Călin Popescu-Tăriceanu kizárja az LDSZ-ből a környezetvédelmi, energiaügyi és a parlamenttel való kapcsolattartásért felelős miniszteri tisztségekbe általa javasoltakat, ő másik három személyt fog jelölni, szintén a párt tagjai közül, elvégre az alakulat vezetője nem fogja tudni kizárni az egész szervezetet. „Tăriceanu úr döntései oda vezettek, hogy az LDSZ-nek immár nincs frakciója a szenátusban. Ha ugyanazt a döntést hozza meg az általam miniszternek javasolt három LDSZ-képviselő esetében is, a képviselőházban is elveszíti a frakciót. Elképeszt Tăriceanu úr, aki most az államelnökkel tart és a kormányt támadja” – fogalmazott Dăncilă. Abbéli véleményének is hangot adott, hogy a volt kisebbik kormánypárt egyre több tagja híve a szociáldemokratákkal való együttműködés folytatásának, nem csupán a három említett képviselő.