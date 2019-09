VAN, HOGY Ő IS VESZÍT. Elutasította a marosvásárhelyi ítélőtábla a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) fellebbezését abban a perben, amelyben a szervezetet vezető Dan Tanasă több százezer euró büntetést kért Hargita Megye Tanácsára és annak elnökére, Borboly Csabára.

A feljelentő szerint az intézmény, illetve a tanácselnök nem hajtott végre egy jogerős bírósági ítéletet, amely a megyezászló eltávolítására kötelezte. Tanasă alapfokon is elveszítette a pert, a mostani ítélet jogerős. „Ismét bebizonyosodott, hogy kitartó jogászi munkával lehet győzni még az olyan notórius jelentgetőkkel szemben is, mint Tanasă. Előbb-utóbb ebben az országban is észreveszik, hogy nem azoknak van igazuk, akik egyfolytában jelentgetnek, hanem azoknak, akik a törvények betartását kérik. Ekkor lehet jogállamról beszélni” – nyilatkozta az eset kapcsán Borboly Csaba. (Maszol)

SZERENCSÉRE INGYENES, KÁR, HOGY DRÁGA. A romániai átlagbér háromnegyedét is elkölthetik egy gimnazista diák szülei az iskolakezdés alkalmából. Kellenek új füzetek, írószerek, tankönyvek meg szuperhősös vonalzó, de sokan a gyermek ruhatárát is felfrissítik a tanév elején. Egy friss felmérés szerint egy óvodába készülő lurkó szülei átlagosan 1740 lejt vertek el a gyermek felszerelésére, míg egy gimnazista esetében ugyanez az összeg átlagosan 2650 lejre rúg, miközben az átlagbér jelenleg 3119 lej az országban. A felmérés arra is rámutat, hogy tíz hazai tanulóból kilenc új ruhákat és új tanfelszereléseket kap az iskolai év elején. Az elemi oktatásban részesülő gyermekek tankönyvei 570, míg a nagyobb diákokéi 980 lejbe kerülnek átlagosan. Szóval nem olcsó a közoktatás, még szerencse, hogy ingyen van. (Főtér)

KÖNNYÍTETT BEÍRATÁS. Negyvenhét házkutatást végeztek (többek között az Országos Gépjármű-nyilvántartó helyi képviseleteinél) és 21 elfogatóparancsot bocsátottak ki tegnap az Országos Korrupcióellenes Igazgatóság munkatársai Szeben, Vâlcea és Maros megyében egy korrupciós ügyben, amelyben állami tisztviselőket gyanúsítanak törvénysértés elkövetésével egyes járművek nyilvántartásba vételéhez szükséges azonosítással, jóváhagyással és műszaki ellenőrzéssel kapcsolatban. A g4media hírportál értesülései szerint a gyanúsítottak használt gépjárművek adatait hamisították meg forgalomba íratásuk meg­könnyítése érdekében, a „szolgáltatásért” pedig csúszópénzt fogadtak el a járművek tulajdonosaitól vagy a nyilvántartásba vétel kapcsán eljáró közvetítőktől. Az összegeket a járművek hamutartójában vagy a kesztyűtartóban hagyták hátra. A portál tudomása szerint a gyanúsítottak között több rendőr is van. (Agerpres/G4media)