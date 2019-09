Uzoni ízek, asztali örömök

Egy régi világ ízeit szeretném felidézni, amelyeket sokan már nem is ismernek. Kezdeném a lakomával, amely a nagy eszem-iszom, dínomdánom fogalmával kapcsolódik össze. Lehet szerényebb is az étek, de ha kellemes családi vagy baráti körben fogyasztjuk, akkor már zamatos élmény. Tehát megvan és meg is volt a hétköznapok evészete, ám kiemelkedtek az ünnepek a maguk sajátos fogásaival és az alkalmi összejövetelek is.