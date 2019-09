Az FC Botoșani egykori elnöke, Cornel Șfaițer csatlakozik a Sepsi OSK labdarúgóklubhoz, ahol a jövőben menedzseri és tanácsadói szerepet tölt be. A csütörtöki sajtótájékoztatón Diószegi László tulajdonos és Hadnagy Attila ügyvezető igazgató hivatalosan is bemutatták a sportszakembert, aki a vezetőség elmondása szerint kapocs lesz a Román Labdarúgó-szövetség és a csapat között, valamint a játékosok leigazolásában is fontos szerepet vállal. Șfaițer ingyen vállalta a munkát a háromszéki csapatnál, mondván, szenvedélye a labdarúgás.

A sepsiszentgyörgyi labdarúgóklub vezetősége a sportszakember érkezését azzal magyarázta, hogy a következő években be szeretnék bizonyítani, az előző idényben nem véletlenül jutottak a felsőházi rájátszásba. Șfaițer 2018 júniusában adta át az FC Botoșani elnöki székét, idén nyáron azonban több első- és másodosztályú csapattal is szóba hozták, végül azonban a háromszéki csapatot választotta. Diószegi László és Hadnagy Attila is kihangsúlyozta, hogy az új menedzser és tanácsadó az élvonalban nagy tapasztalattal rendelkezik. A háromszéki klub tulajdonosa nem akart előreszaladni, azonban nem titkolt álma, hogy szeretné, ha csapata egyszer a nemzetközi kupában is szerepelne.

„Cornel Șfaițer személyében olyan szakember csatlakozott hozzánk, aki tapasztalatával és tudásával segíthet a klub előmenetelében. Reméljük, annyira sikeres lesz, mint amennyire az FC Botoșani csapatával volt. Eljött az ideje a győzelmeknek, reméljük, hogy Șfaițer úr idejövetelével csak nyerhet a csapat, tudásával és szakértelmével a jövőben még jobbak leszünk. Célunk, hogy a felsőházba jussunk, ha esetleg ebben a szezonban nem sikerül, jövőre biztosan a legjobb hat között akarunk lenni. Olyan csapatot építünk, amelyre büszke lehet a hazai közönség, a székelység, Erdély és az egész ország” – nyilatkozta Diószegi.

Hadnagy Attila elmondta, öröm számára, hogy Cornel Șfaițer elfogadta az új kihívást, hiszen egy tapasztalt sportszakember, aki a román labdarúgásban kiemelkedő eredményeket ért el. Az ügyvezető igazgató szerint tanulhatnak egy korrekt, igaz­ságos és jó embertől. Nagy célokat tűztek ki, viszont csak lépéről lépésre akarnak haladni, majd hozzátette: a szakember már bizonyított, és reméli, nagyon sokat segíthet a következő években.

A klub vezetősége szerint Șfaițer átlátja a rendszert, kapocs lehet a szakszövetség és a klub között olyan esetekben, amire eddig nem voltak felkészülve, valamint a játékosok leigazolásában is szerepet vállal. Igyekeznek olyan labdarúgókat szerződtetni, akiket később nagyobb összegekért értékesíthetnek. Diószegi példaként az FC Botoșani együttesét hozta fel, amely az eladott játékosokból és a tévétársaságoktól kapott jogdíjakból képes önmagát fenntartani és az élvonal egyik meghatározó csapata is lenni.

„Sok beszélgetés és egyezkedés után úgy döntöttem, hogy nem maradok tovább távol a labdarúgástól, és elfogadtam a Sepsi OSK ajánlatát, mivel úgy láttam, hogy nagyszerű emberekkel és csapattal dolgozhatom, amely rövid idő alatt kiemelkedő eredményeket valósított meg. Botoșani-ban rengeteg munka révén sikerült feljebb lépnünk, és úgy látom, Sepsiszentgyörgyön sem volt másként. A jövőben is kiváló eredményeket érhetünk el, ha lépésenként próbálunk haladni. Amit eddig tettem a labdarúgásban, az szenvedély, és a futball iránti szeretetnek köszönhető. Üzletember vagyok, és amellett a labdarúgásra is időt áldozok” – mondta Șfaițer.