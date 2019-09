Előző írásunk

Az FC Botoșani egykori elnöke, Cornel Șfaițer csatlakozik a Sepsi OSK labdarúgóklubhoz, ahol a jövőben menedzseri és tanácsadói szerepet tölt be. A csütörtöki sajtótájékoztatón Diószegi László tulajdonos és Hadnagy Attila ügyvezető igazgató hivatalosan is bemutatták a sportszakembert, aki a vezetőség elmondása szerint kapocs lesz a Román Labdarúgó-szövetség és a csapat között, valamint a játékosok leigazolásában is fontos szerepet vállal. Șfaițer ingyen vállalta a munkát a háromszéki csapatnál, mondván, szenvedélye a labdarúgás.