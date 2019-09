A kétszáz éve született tudós életét és munkásságát Szőke Annamária, a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola igazgatója ismertette. Utalt arra, hogy Berde Áron életének első két évtizede nem sokban különbözött a tehetséges unitárius székely fiatalokétól, akik számára fontos volt a tanulás, de később magas szintű tudományos munkát végzett, mellette pedig segítette a nemzeti ügyeket. Szőke Annamária idézte Berde Áron közismert szavait, amelyek a rektori székfoglaló beszédében hangzottak el, miszerint „az egyetemet nem a néma falak, hanem a tanárok szellemi ereje alapítja meg jó hírnevében, áldásos működésében”. Berde Áron élete és munkássága, valamint az őt ábrázoló és neki adózó szobor felállítása nem pusztán a tudományosság szempontjából jelentős, hanem az e mögött húzódó eszmeiség miatt is – hangsúlyozta Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Beszélt arról, hogy Berde Áron egész életében tanult és tanított, és ma is fontos tanulni és tanítani, átörökíteni fiataljainkra mindazt, ami nemcsak számunkra, hanem a szülőföld fejlődésének szempontjából is üdvös és kamatoztatható.

Berde Áron nem teológiai, filozófiai tudásra törekedet, hanem kifejezetten a természettudományok, gyakorlatibb tevékenységek terén képezte magát, tanult és tanított természettudományokat, vegytant, közgazdaságtant és államtudományokat, a meteorológia területén úttörő eredményeket ért el, majd a mezőgazdaság szerelemese lett, így kezdett szaktudományként is foglalkozni vele – mondotta a városvezető. Antal Árpád kiemelte, a Berde Áron-iskola diákjai csupa olyan szakmát tanulnak, amelyek gyakorlati jellegűek, hasznosak, és hangsúlyozta, Erdély, Székelyföld gyarapodásának, jövőjének szempontjából a turizmus, a vendéglátó- és szolgáltatóipar rendkívül fontos.

Kiss Imre megyei főtanfelügyelő szerint az iskola diákjai és tanárai számára kihívás, hogy méltóak tudjanak lenni a Berde Áron névhez, az általa megvalósított teljesítményhez, és a névválasztás jelzi, hogy milyen követelmény az, amit az iskola közössége maga elé tűz. Az intézményvezető szerint a tegnap felavatott szobor meghatározó lesz a belépőre, mert nemcsak egy tárgy, hanem szellemiséget képvisel, és azt kívánta, ez a szobor legyen igazodási pont és üzenje nekünk azt, hogy tanulással, kitartással, munkával fejlődést lehet elérni és érdemes.

A Szentivánlaborfalváról származó tudós egész életével a nemzet anyagi és szellemi gyarapodását szolgálta – erről beszélt Szabó Margit, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége alsó-háromszéki szervezetének elnöke, és idézte Berde Áront: „Miként tegnapi magunkat, úgy nem lehet visszavarázsolni a nemzet már leélt napjait, (...) de ha nem segíthetünk a gyökeren, legalább gondolkozzunk, tűzzük ki a nemzetiség anyagi haladásának zászlaját.”

Demeter Dávid, a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskola igazgatója Laborfalva szülötteként szólt arról, hogy Berde Áront méltatlanul elfelejtette az utókor, ezért is örvend, hogy az iskola szoboravató ünnepséggel emlékezik meg a nagy tudósról, és szólt Laborfalva másik nagy szülöttéről, Berde Mózsa kormánybiztosról, akinek egész alakos szobra áll a megyeközponti Erzsébet parkban.

A tokaji testvériskola igazgatójának, Szabó Istvánnak üzenetét Soltész Nóra tolmácsolta, kiemelve, a két iskola kapcsolata közel húszéves és valahányszor Sepsiszentgyörgyre látogatnak diákjaikkal, mindig élményekkel gazdagodva és új ismeretek birtokában térnek haza.

Vargha Mihály szobrászművész örömét fejezte ki, hogy alkotása egy iskola udvarára kerül, amely Berde Áron életén keresztül a szülőföldhöz való hűséget jelképezi, és arra biztatta a diákokat, gyarapítsák tudásukat, ha lehetőségük van, szerezzenek külföldön is tapasztalatot, de térjenek haza és itthon kamatoztassák mindazt, amit tudnak. A tanároknak pedig azt javasolta, az induló kilencedik osztályokban minden tanév első osztályfőnöki óráján beszéljenek Berde Áronról és mindarról, amit az ő szellemisége képvisel.

A szobor leleplezése után koszorúkat helyeztek el az alkotás talapzatánál. Az ünnepségen énekelt versekkel közreműködött a Mácsafej zenekar, verset mondott Biszak Hanna, az iskola egykori diákja és Szabó Virág jelenlegi tanuló, énekelt Zöldi Lara, a Plugor Sándor Művészeti Líceum kilencedikese. Áldást mondott Kovács István unitárius lelkész és Fülöp Szabolcs katolikus plébános.